Harta caselor albastre ale României

Un restaurator din Sibiu a început un proiect prin care ține în viață o parte mică, dar prețioasă din frumusețea satelor românești. Ștefan Vaida își propune să pună pe hartă casele albastre din țară și să salveze cât mai multe dintre ele. Întreaga poveste, în ediția de vineri, 10 iulie, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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În Transilvania, Maramureș sau Bucovina, în Subcarpații Getici, în Vâlcea, Gorj sau Argeș, oamenii au început să-și vopsească casele în albastru, de îndată ce avansul tehnologic a făcut culoarea accesibilă. „În jurul anilor 1790-1800 a început producția sintetică și a durat ceva până a ajuns pe teritoriul României. Noi acum facem o cercetare ca să stabilim când a fost prima casă zugrăvită cu albastru, dar credem că a fost cândva în 1820-1830”, explică Ștefan Vaida, omul care, împreună cu Diana Iabrașu, a creat o Asociația a Caselor Albastre, prin care vrea să inventarieze și să salveze de la ruină aceste clădiri.

Restauratorul Șefan Vaida. Foto: Arhivă personală

Ștefan Vaida care urmărește în mod special nuanța ultramarin, prezentă din abundență în sudul Transilvaniei. „Poate doar aici au rămas mai multe case albastre, însă ele au fost peste tot, doar că în diferite etape. Toate grupurile etnice din Transilvania au adoptat albastrul pentru casele lor – și sașii, și ungurii, și romii, și românii, doar în faze diferite”, explică el.

Ștefan Vaidaa participat, de-a lungul timpului, la numeroase proiecte de conservare a patrimoniului.

Casele albastre sunt însă proiectul lui de suflet, iar interesul său pentru ele datează de mai bine de 20 de ani.

„Mi se păreau deosebite față de toate casele pe care le vedeam. Ea poate o singură casă albastră într-un sat, care nu mai fusese renovată de 50-60 de ani. Și era frumoasă și mi-am spus: <<Hai să revitalizăm culoarea asta, hai să-i dăm o șansă, hai să o scoatem la lumină, la propriu chiar>>”, arată el. „Mai aveam doi prieteni care aveau sensibilitatea asta, credeau că e o culoare specială, ei și-au făcut casa albastră și, acum 20 de ani, râdeam și spuneam în glumă că o să avem o asociație a proprietarilor de case albastre. Și chiar o avem”, spune restauratorul.

Continuarea, în newsletter-ul „Partea Bună” de vineri, 10 iulie.