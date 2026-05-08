Castelul Bran – luat de americanul care se ocupă de moștenirea lui Elvis Presley

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a cumpărat de la moștenitorii Principesei Ileana a României participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care operează Castelul Bran din Brașov, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Joel Weinshanker controlează grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri de lifestyle, care s-a extins accelerat în ultimii ani printr-o serie de achiziții.

Tranzacția dintre asociații CADB și o entitate a grupului Ad Populum s-a realizat la câteva luni după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României.

