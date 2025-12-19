Câștigător finala Vocea României 2025 – finala de pe ProTV a fost câștigată de Alessia Pop, antrenor Tudor Chirilă – cea mai audiată emisiune de TV din România

Românii sunt printre cei mai mari consumatori de TV din Europa și, cu toate scăderile din ultimii ani, câteva show-uri continuă să adune milioane de telespectatori, inclusiv din segmente tinere. Cel mai audiat dintre acestea este Vocea României, de la ProTV, care vineri seară și-a disputat finala celei de-a 13-a ediții.

Vocea României 2025 și-a desemnat la sfârșitul serii marele câștigător, după ce concursul a început la ora 20:30 și a fost live pe Pro TV și pe platforma VOYO.

Alessia Pop din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu din echipa Smiley, Raisa Radu din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu din echipa Theo Rose & Horia Brenciu au fost concurentele care au făcut show în marea finală.

Marea câștigătoare a ediției Vocea României 2025 este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

Trofeul a fost decernat de vedeta internațională Patricia Kaas.

Clasamentul final, anunțat de Pavel Bartoș

1. Alessia Pop din echipa Tudor Chirilă;

2. Anita Petruescu din echipa Smiley;

3. Raisa Radu din echipa Irina Rimes;

4. Eva Nicolescu din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

Ce a cântat Alessia Pop în finala Vocea României 2025

Finaliștii Vocea României 2025

Patru finaliste au luptat pentru trofeul mult râvnit, votul telespectatorilor fiind cel a decis marea câștigătoare.

În finală, fiecare echipă de jurați a fost reprezentată de câte un concurent.

Câștigătoarea sezonului 13 Vocea României (ediția 2025) a plecat acasă nu doar cu marele trofeu, ci și cu premiul în valoare de 100.000 de euro.

Cele patru finaliste au fost:

Echipa Smiley: Anita Petruescu

Echipa Theo Rose & Horia Brenciu: Eva Nicolescu

Echipa Irina Rimes: Raisa Radu

Echipa Tudor Chirilă: Alessia Pop

Pe parcursul serii, alături de cele patru concurente, au urcat pe scenă și antrenorii, și invitați speciali.

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția s-a încheiat prin votul exclusiv al publicului, care a decis câștigătoarea trofeului.

Telespectatorii și-au putut susține finala preferată prin voturi trimise prin SMS. Totodată, s-a putut vota online, pe site-ul voteazavocea.protv.ro.

Patricia Kaas, invitată specială

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost prezența artistei internaționale Patricia Kaas.

„Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români”, a declarat Patricia Kaas, potrivit StirileProTv.ro.

Cine au fost câștigătorii Vocea României din anii trecuți

Sezonul 1 (2011) – Ștefan Stan – echipa Smiley

Sezonul 2 (2012) – Julie Mayaya – echipa Horia Brenciu

Sezonul 3 (2013) – Mihai Chițu – echipa Horia Brenciu

Sezonul 4 (2014) – Tiberiu Albu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 5 (2015) – Cristina Bălan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 6 (2016) – Teodora Buciu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 7 (2017) – Ana Munteanu – echipa Smiley

Sezonul 8 (2018) – Bogdan Ioan – echipa Smiley

Sezonul 9 (2019) – Dragoș Moldovan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 10 (2022)– Iulian Nunucă – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 11 (2023) – Alexandra Căpitănescu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 12 (2024) – Aura Șova – echipa Tudor Chirilă

Vocea României, prima în audiențe

Anul trecut, finala Vocea României a fost cel mai urmărit prograt TV pe intervalul orar de difuzare. Ultima fază a show-ului din 2024, câştigată de Aura Şova, a ţinut Pro TV pe prima poziţie în audienţe la acel moment, scria Pagina de Media.

Vârfurile concursului, care i-a adus anul trecut echipei lui Tudor Chirilă cel de-al şaptelea trofeu, au sărit de un milion şi jumătate de români, conform reprezentanților ProTV.

La nivelul întregii ţări, la finala Vocea României 2024 s-a uitat, în fiecare minut, peste 1,2 milioane de români, cifră la nivelul finalei de anul trecut. Pe locul doi pe interval – adică 20.30 – 00.00 – a fost Antena 1, cu 830.000 de români, care atunci s-au uitat la serialul „Iubire cu parfum de lavandă”. Locul trei a revenit Kanal D, care difuza serialul turcesc „Inimă rebelă”.

La oraşe, media emisiunii prezentate de Pavel Bartoş anul trecut a fost de 770.000 de telespectatori. În mediul urban, poziţia a doua a fost ocupată de Kanal D, iar Antena 1 a fost pe poziţia a treia.

În 2023, finala Vocea României a fost difuzată pe 23 decembrie. Câştigată tot de un concurent de la Tudor Chirilă (Iulian Nunucă), emisiunea de la Pro TV a fost urmărită, în medie, de 1,4 milioane de români în fiecare minut şi a fost, ca şi în 2024, pe primul loc în audienţe.

La momentul debutului celui de-al 13-lea sezon, adică la ediția de anul acesta, Vocea României a început tot pe primul loc. Show-ul prezentat de Pavel Bartoş a fost, de departe, cea mai urmărită în seara de vineri, 12 septembrie.

La nivel general, în fiecare minut erau pe Vocea României, la emisiunea din 12 septembrie, peste 1,1 milioane de telespectatori din întreaga ţară, a mai scris, la acel moment, Pagina de Media.

În minutul de vârf, la ora 20.43, la Vocea României s-au uitat 1,4 milioane de români.

Iar la nivelul întregii ţări, în fiecare minut al primei ediţii Vocea României din 2025 s-au uitat peste 1,1 milioane de români, cu aproape 300.000 mai mulţi decât la serialul difuzat atunci pe Antena 1 („Iubire cu parfum de lavandă”). Pe locul al treilea s-a clasat serialul turcesc „Minciuni de familie”, difuzat de Kanal D.