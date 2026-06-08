Câștigătorul Survivor România 2026: Câți bani a câștigat fostul jucător al naționalei Gabi Tamaș din două reality show-uri la Antena 1

După ce a cucerit Asia Express, Gabi Tamaș s-a impus și la Survivor România 2026. Fostul internațional adună astfel o mică avere din reality-show-uri.

Golazo.ro a calculat suma câștigată de Gabi Tamaș de la Antena 1 în decurs de un an și jumătate.

La finalul celor 22 de săptămâni de rezistență în Republica Dominicană, Gabi Tamaș a câștigat trofeul şi marele premiu de 100.000 de euro de la Survivor România.

Pe lângă această sumă, fostul fotbalist a fost remunerat cu câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, asigurându-și încă 55.000 de euro.

Survivor România a fost al doilea show la care a participat Tamaș. Anul trecut, el a câștigat o sumă importantă la Asia Express, alături de fostul fotbalist Dan Alexa. Pentru cele 10 săptămâni în care a călătorit în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, el ar fi obținut 64.500 de euro.

În total, Tamaș s-ar fi ales cu 219.500 de euro de la Antena 1 pentru ambele experiențe TV, potrivit Golazo.ro.

Confruntarea din marea finală Survivor România 2026

Gabi Tamaș și Lucian Popa au rămas finaliștii din ultima ediție a emisiunii Survivor România 2026, după încheierea tuturor probelor din competiție.

Marele câștigător a fost decis de telespectatori, în cel mai emoționant moment al sezonului, relatează A1.ro.