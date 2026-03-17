Căștile pot duce la surzire. Cum ajung adolescenții să își strice auzul și ce e de făcut

Muzică, jocuri video, concerte: pentru generația care trăiește cu căștile în urechi, sunetul este permanent. Însă urechea nu este făcută pentru această expunere continuă la zgomot. FOTO: Shutterstock

Începând cu 10-12 ani, copiii petrec tot mai mult timp cu căștile în urechi. Pentru mulți dintre ei, muzica, videoclipurile sau jocurile video devin un fundal constant al zilei. Medicii spun că această expunere prelungită la sunete puternice poate afecta treptat auzul, iar primele semne apar mai devreme decât își imaginează părinții.

În metrou, pe stradă, în curtea școlii, acasă sau în autobuz, imaginea este aceeași: adolescenți cu căști în urechi, conectați la telefonul din buzunar. Pentru mulți dintre ei, sunetul din căști îi însoțește aproape pe toată durata timpului liber.

Studiile despre obiceiurile de ascultare confirmă acest lucru. O meta-analiză care a concentrat 33 de studii arată că ascultarea muzicii la volum ridicat este un obicei comun la adolescenți și tineri. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că peste un miliard de persoane cu vârste între 12 și 35 de ani din întreaga lume sunt expuse riscului de pierdere a auzului din cauza volumului ridicat din căști.

Nu doar muzica, ci și jocurile video pot expune copiii la sunete puternice

Riscul nu apare doar atunci când copiii ascultă muzică în căști. Un review publicat în 2024 în revista BMJ Public Health, care a analizat 14 studii și peste 50.000 de persoane, arată că sunetele din jocurile video se apropie adesea sau chiar depășesc limitele considerate sigure pentru auz. Cercetătorii au găsit legături între gaming și simptome precum tinitusul (țiuit în urechi) sau pierderea auzului, mai ales în rândul celor care folosesc căști și joacă perioade lungi.

