Cât a costat până acum războiul SUA în Iran. Suma anunțată de Pentagon

Războiul purtat de Statele Unite în Iran a costat până acum 29 de miliarde de dolari, a declarat marți un oficial de rang înalt al Pentagonului, citat de Reuters. Suma este cu 4 miliarde de dolari mai mare decât estimarea prezentată la sfârșitul lunii trecute.

Cu doar șase luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în care republicanii președintelui Donald Trump ar putea avea dificultăți în a-și păstra majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații câștigă teren în sondajele de opinie și încearcă să lege costurile războiului de problemele legate de nivelul de trai.

Pe 29 aprilie, Pentagonul anunțase că războiul costase până atunci 25 de miliarde de dolari.

Jules Hurst, care exercită atribuțiile de controlor financiar al Pentagonului, le-a spus marți parlamentarilor că noua estimare include costuri actualizate pentru repararea și înlocuirea echipamentelor, precum și cheltuieli operaționale.

„Echipa Statului Major Întrunit și echipa responsabilă de buget analizează constant această estimare”, a declarat Hurst. El a vorbit alături de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și de șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine.

Nu este clar cum a ajuns Pentagonul la cifra de 29 de miliarde de dolari. O sursă declarase pentru Reuters, în martie, că administrația Trump estima că primele șase zile ale războiului au costat cel puțin 11,3 miliarde de dolari.