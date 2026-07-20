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Actualitate

Cât a plătit Metallica la Primăria Capitalei pentru concertul de la București. Topul încasărilor din închirierea Arenei Naționale

Catiușa Ivanov
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Fiecare minut în care trupa Metallica a fost pe scenă la București a adus sute de euro în conturile Primăriei Capitalei. Instituția este cea care închiriază Arena Națională pentru diverse evenimente. 

Tarifele sunt stabilite de o comisie care ia în calcul elementele specifice fiecărui eveniment. 

Pentru organizarea concertului Metallica, pe Arena Națională, în luna mai, Primăria a primit  91.960 euro cu TVA, potrivit datelor comunicate de municipalitate la solicitarea HotNews.