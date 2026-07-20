Cât a plătit Metallica la Primăria Capitalei pentru concertul de la București. Topul încasărilor din închirierea Arenei Naționale

Pentru organizarea concertului Metallica, pe Arena Națională, în luna mai, Primăria a primit 91.960 euro cu TVA, potrivit datelor comunicate de municipalitate la solicitarea HotNews .

Fiecare minut în care trupa Metallica a fost pe scenă la București a adus sute de euro în conturile Primăriei Capitalei. Instituția este cea care închiriază Arena Națională pentru diverse evenimente.

Practic pentru fiecare din cele 147 de minute ale concertului, în conturile administrației au intrat peste 625,5 de euro.

„Tarifele minime pentru închirierea Arenei Naționale au fost stabilite printr-o hotărâre a Consiliului General din 2017. Pentru astfel de evenimente, tariful minim de închiriere este de 30.000 de euro/eveniment. Valoarea finală este stabilită de o comisie, în funcție de criterii precum durata închirierii, numărul estimat de participanți, necesitatea înlocuirii gazonului și alte elemente specifice fiecărui eveniment. Costurile cu utilitățile se achită separat de tariful de închiriere”, au explicat reprezentanții Primăriei Capitalei pentru HotNews.

Topul încasărilor din concerte

În ultimii trei ani, cei mai mulți bani din închirierea Arenei Naționale pentru evenimente au venit de la Neversea Kapital, cu 302.500 euro cu TVA, festivalul fiind desfășurat pe durata a trei zile.

Pe locul doi se află concertele Coldplay, cu 141.570 euro/cu TVA, care au avut loc în două zile consecutive.

Pe locul trei, este concertul Metallica, cu 91.960 euro cu TVA, iar pe patru, concertul Ed Sheeran, cu 70.180 euro cu TVA.

Pe locul 5 se află concertul Depeche Mode, cu 67.760 euro cu TVA, la egalitate cu concertul Guns N Roses.

În cazul Neversea Kapital, valoarea a fost mai mare deoarece evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, iar înlocuirea gazonului a fost realizată de Primăria Capitalei, potrivit administrației Capitalei. La celelalte evenimente, înlocuirea gazonului a fost suportată direct de organizatori.

În 2023, Primăria Capitalei a încasat din toate evenimentele organizate pe Arena Națională, de la meciuri de fotbal până la concerte și târguri, 4.688.544 lei. În 2024 – 5.573.556 lei, iar în 2025 – 9.293.800 lei.

Ciucu: „Această arenă nu este cel mai bine administrată”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat recent că sumele primite pentru închirierea Arenei Naționale nu acoperă costurile de administrare.

„Această arenă nu este cel mai bine administrată (…) din punctul meu de vedere este subutilizată şi, evident, produce pierderi. (…) Foarte pe scurt: ne costă undeva la 30 de milioane de lei pe an administrarea, s-ar putea să fie chiar mai mult, şi veniturile pe care le aduce sunt undeva la 10 milioane de lei – vorbesc de anul trecut. Asta înseamnă că avem o pierdere pentru primărie de 20 de milioane de lei pe an”, a declarat primarul general, în luna aprilie, în cadrul unei dezbateri privind Arena Națională, potrivit Agerpres.

Edilul a spus că există mai multe opţiuni pentru rezolvarea administrării eficiente a arenei: „opţiunea zero – mergem mai departe aşa, nu facem nimic; opţiunea unu – creăm o entitate care să o administreze; opţiunea doi – asociere în participaţiune; opţiunea trei – concesiune”.

„Dacă o concesionăm sau facem o asociere în participaţiune, ce nu vreau să se întâmple este să fie doar exploatată, să nu fie bine întreţinută, să se degradeze mai departe, cum se întâmplă acum, asta nu vreau, nu vreau deloc. Va trebui să fie un caiet de sarcini cu un plan foarte clar de mentenanţă şi de investiţie”, a declarat Ciucu la vremea respectivă.

Obiectivul este reducerea pierderilor, a declarat edilul.

Stadionul Arena Națională a fost construit de Primăria Capitalei în locul vechiului stadion Lia Manoliu. Lucrările s-au finalizat în 2011, valoarea investiției fiind de 761.626.340 lei.