Cât ar trebui să cheltuiești pe cadourile de Sărbători?

Vineri seara vine Sf Nicolae, iar peste nici 3 săptămâni vine Moș Crăciun, ambele sărbători fiind cele mai frumoase ocazii de a-și arăta prețuirea pentru cei dragi oferindu-le cadouri.

Numai că prețurile sunt mari, la fel ca și numărul celor care ar merita atenția ta. Ce buget să aloci anul acesta pentru cadouri ca să nu fii nici Hagi Tudose, dar nici să risipești sume mari pe care în ianuarie să le regreți?

Un sondaj de la finele anului trecut arăta că aproximativ 60% dintre români intenționează să cheltuiască cel mult 700 de lei pe cadourile de Crăciun.

O treime urma să aloce un buget între 700 și 1.000 de lei, iar 9% declarau că vor aloca peste 1.500 de lei cadourilor.

Diferențe între tipurile de familii

Familiile cu copii au, în general, bugete mai mari — studiile indică un buget de circa 1.000 lei per familie, pentru 6–7 cadouri.

Bugetele sub 700 lei acoperă, de regulă, 1–3 cadouri mai mici, din cauza prețurilor ridicate.

Bugetele peste 1.500 lei sunt specifice unui număr mic de familii cu venituri peste medie sau celor cu familii și rude numeroase, în care fiecare membru trebuie să primească o atenție.

Tendințele anului 2025

Majoritatea românilor asistă la creșteri substanțiale de prețuri și, ca răspuns, oamenii cumpără cadouri mai devreme (de Black Friday), reduc numărul sau valoarea lor sau aleg daruri simbolice (jucării și/sau cosmetice).

Pentru multe familii nu cadourile sunt cea mai mare cheltuială de sărbători, ci masa de Crăciun, bradul și decorațiunile, acestea „cântărind” în buget la fel de mult.

Dar cât ar trebui să cheltuiți de fapt pe cadouri de sărbători?

Această cifră ar trebui să depindă mai puțin de mediile naționale și mai mult de situația financiară personală. Iată cum să stabiliți un buget pentru cadouri care să nu vă deraieze obiectivele financiare.

Cum să alegi o cifră realistă de cheltuieli pentru cadouri?

Nu există o cifră universală care să funcționeze pentru toată lumea. Deși sondajele și statisticile sugerează că majoritatea alocă în medie 700-800 de lei, finanțele personale și nu mediile naționale ar trebui să vă ghideze decizia.

O metodă populară este să vă bazați bugetul pentru cadouri pe un procent din venitul anual sau lunar.

De exemplu, alocarea a 1% până la 1,5% din venitul anual pentru cadouri de sărbători este un punct de plecare rezonabil care menține cheltuielile proporționale cu situația dvs. financiară.

Cineva care câștigă 60.000 de lei pe an (5.000 de lei lunar) ar putea pune la bătaie 900 de lei (60.000 înmulțit cu 1,5%) , dar dacă ai în vedere și alte obiective financiare sau te confrunți cu un sezon dificil, este ok să cheltuiești mult mai puțin.

O altă abordare este să folosești un buget cu bază zero și să atribui o sumă specifică fiecărei persoane pentru care intenționezi să faci cumpărături. Începe cu bugetul general pentru sărbători, să zicem 900 de lei, scade celelalte cheltuieli (decorațiunile, bradul etc) apoi împarte ce a mai rămas între destinatarii cadourilor, recomandă cei de la Kiplinger.

Stabilește câteva reguli simple de cheltuieli în timpul sărbătorilor

Dacă vă faceți griji că veți cheltui prea mult, încercați să plătiți doar cu numerar. Puteți retrage de la bancomat o sumă fixă de bani și vă angajați să nu cheltuiți mai mult. Această tehnică poate fi deosebit de utilă în evitarea datoriilor la cardul de credit.

Când îți stabilești bugetul pentru cadouri, ia-ți timp să reflectezi asupra întregii tale situații financiare. Îți creezi în prezent un fond de urgență , ai datorii la credit sau strângi bani pentru o achiziție importantă, cum ar fi o mașină? Ia toate aceste lucruri în calcul când îți faci bugetul pentru cadourile de Sărbători. Asta nu înseamnă să fii un Hagi Tudose!

O altă strategie eficientă este să organizezi un schimb de cadouri de tipul „Moș Crăciun secret” (Secret Santa) în familie sau între prieteni, unde fiecare persoană extrage un nume și cumpără un singur cadou. Acest lucru reduce cheltuielile fără a sacrifica plăcerea de a dărui.

Stabilirea unui plafon pentru cadourile de grup este o altă mișcare prietenoasă cu bugetul. Familiile sau grupurile de prieteni pot conveni asupra unei limite, să zicem, 50 de lei de persoană, pentru a menține cheltuiala cu cadourile în limite decente și accesibile.

Când este logic să cheltuiești mai mult și când să reduci cheltuielile

Există momente când cheltuielile în plus în timpul sărbătorilor sunt complet justificate și chiar merită prioritizate. Dacă sărbătoriți un an important, cum ar fi primul Crăciun al unui copil sau o aniversare a nunții Dvs, e normal să alocați o parte mai mare din bugetul dvs. cadourilor care marchează ocazia.

E ușor să te lași cuprins de spiritul sărbătorilor și să cheltuiești mai mult decât intenționezi, mai ales când intră în joc presiunea emoțională, publicitatea și comparațiile sociale. Dar realitatea este că cheltuielile de sărbători ar trebui să susțină întotdeauna sănătatea ta financiară pe termen lung, nu să o saboteze.