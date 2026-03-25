Cât câștigă statul acum la fiecare litru de benzină si motorină. Calculul sindicaliștilor arată structura prețurilor după scumpirile din ultima lună

Blocul Național Sindical (BNS) a declarat miercuri că statul încasează în momentul de față venituri suplimentare decât cele prognozate ca urmare a scumpirii carburanților, având în vedere nivelul taxelor din compoziția prețului și faptul că Guvernul a construit bugetul pentru 2026 raportându-se la nivelurile din ianuarie, când benzina și motorina costau mai puțin.

Potrivit sindicaliștilor, în decembrie, motorina costa 7,51 de lei la pompă, preț din care peste 2,54 lei reprezentau acciza, peste 1,3 lei erau TVA, iar circa 1,96 lei erau costurile cu rafinarea și distribuția.

Acciza a fost mărită la începutul anului, trecând de 2,8 lei.

În 22 ianuarie, conform calculelor BNS, un litru de diesel costa 8,15 lei la pompă (peste 2,8 lei – acciza; circa 1,41 lei – TVA; aproximativ 1,97 lei – prețul rafinării și distribuției).

Venituri suplimentare pentru stat de 0,3593 lei la litrul de motorină

În 24 martie, pe fondul creșterii pe care a înregistrat-o cotația internațională a petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, prețul unui litru de motorină a ajuns la 9,97 lei, mai mare cu o treime decât în finalul anului trecut, arată BNS.

Din cei 9,97 lei, peste 4,5 lei sunt taxele (peste 3 lei – acciza; aproape 1,6 lei – TVA), iar aproximativ 1,4 lei costă rafinarea și distribuția.

BNS notează că Guvernul a construit bugetul pentru 2026 raportându-se la nivelurile din ianuarie, astfel că în prezent încasează venituri suplimentare de 0,3593 lei la fiecare litru de motorină vândut.

Prețurile la motorină:

Dată Preț Petrol (lei/l) Acciză (lei/l) TVA (lei/l) Rafinare & Distrib. (lei/l) Preț Pompă (lei/l) 25.12.2025 1.69 2.54935 1.3034 1.9654 7.51 20.01.2026 1.75 2.80429 1.3711 1.9699 7.90 22.02.2026 1.96 2.80429 1.4145 1.9753 8.15 03.03.2026 2.00 2.80429 1.4405 2.0552 8.30 16.03.2026 2.88 2.80429 1.5602 1.7450 8.99 24.03.2026 3.13 2.80429 1.7303 2.3033 9.97 – – – – – – Evoluție (%) +85% +10% +33% +17% +33%

0,2603 lei în plus la fiecare litru de benzină

În 25 decembrie, conform datelor BNS, un litru de benzină costa la pompă 7,29 lei, cu 26% mai puțin decât prețul la care a ajuns în 24 martie.

Din cei 7,29 de lei, acciza reprezenta 2,781 lei, TVA avea o valoare de 1,2652 lei, iar costurile cu rafinarea și distribuția erau de 1,552 lei.

În 22 ianuarie, prețul benzinei era de 7,86 lei, din care peste 3,05 lei – acciza, circa 1,36 lei – TVA, iar aproximativ 1,36 lei – costurile cu rafinarea și distribuția.

În 24 martie, un litru de benzină costa la pompă 9,19 lei. Aproximativ jumătate din sumă o reprezentau taxele (3,0598 lei – acciza; 1,595 lei – TVA), iar peste 1,4 lei era prețul rafinării și distribuției, mai arată calculele BNS.

Prețurile la benzină:

Dată Petrol (lei/l) Acciză (lei/l) TVA (lei/l) Rafinare & Distrib. Preț Pompă (lei/l) 25.12.2025 1.69 2.7810 1.2652 1.5520 7.29 20.01.2026 1.75 3.0598 1.3346 1.5410 7.69 22.02.2026 1.96 3.0598 1.3641 1.4800 7.86 03.03.2026 2.00 3.0598 1.3884 1.5520 8.00 16.03.2026 2.88 3.0598 1.4787 1.1010 8.52 24.03.2026 3.13 3.0598 1.5950 1.4030 9.19 – – – – – – Evoluție (%) +85% +10% +26% -10% +26%

Astfel, potrivit sindicaliștilor, statul încasează în momentul de față venituri suplimentare de 0,2603 lei la fiecare litru de benzină vândut.

În 25 decembrie, prețul unui baril de petrol era de 269 lei. În 24 martie era cu 85% mai mare, adică 498 lei.

Tensiuni în coaliție pe tema măsurilor privind criza prețurilor la carburanți

Măsurile anunțate de Guvernul Bolojan au devenit un nou subiect de tensiune în coaliție, unde PSD solicită să fie dispusă și o reducere a accizelor. Liderii sindicali au boicotat discuțiile cu Guvernul, însă s-au întâlnit cu Sorin Grindeanu, președintele social-democraților.

„Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate (…). Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”, a reacționat PNL, după solicitarea PSD.

Ordonanța pregătită de Guvernul Bolojan a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social.

