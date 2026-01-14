Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul

Într-un mediu unde presiunea examenelor se întâlnește cu rigorile performanței sportive, Academia Hagi încearcă să formeze nu doar fotbaliști, ci adolescenți echilibrați, pregătiți pentru orice drum le va rezerva viitorul. O discuție cu antrenorii Ștefan Sandu și Stere Banoti despre cum caută Academia Hagi să îmbine fotbalul de performanță cu importanța școlii.

Pentru tinerii din Academia Hagi examenele școlare vin adesea la pachet cu cantonamente, turnee și antrenamente intense. Capacitatea, bacalaureatul sau tezele nu sunt doar teste, ci probe de echilibru emoțional și organizare.

În spatele rezultatelor excelente din teren, la Academia Hagi există o structură clară, care pune educația pe primul plan și îi ajută pe copii să parcurgă pașii corecți spre maturitate sau spre o posibilă carieră de succes în fotbal.

Am discutat cu Ștefan Sandu și Stere Banoti, doi antrenori din cadrul Academiei Hagi, despre felul în care copiii își gestionează emoțiile, presiunea școlară, timpul și cum fac față unui program superaglomerat.

* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

* Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

