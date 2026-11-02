Cât costă, de fapt, școala de șoferi pentru copilul tău? Am trecut prin această experiență cu fiica mea și am calculat toate cheltuielile, de la înscriere până la permis

Copilul tău se apropie de majorat și vrei să îl înscrii la școala de șoferi? Dacă încă nu ai făcut o documentare pe această temă îți spun la ce să te aștepți, pentru că de curând am trecut prin această experiență cu fiica mea. Deși pare un proces simplu, odată ce intri în horă îți vei da seama că durează mult mai mult decât ți-ai dori și costă mult mai mult decât ți-ai închipuit.

Fiica mea a împlinit 18 ani în aprilie, iar în vară a început școala de șoferi. Planul nostru era ca până în septembrie, când avea să înceapă noul an școlar, să aibă deja carnetul luat. N-a fost așa, a durat totul până la jumptatea lunii octombrie. Înainte de a o înscrie la cursuri, m-am interesat temeinic de școli și instructori, pentru că am tot auzit povești în jur, care mai de care mai descurajatoare. Ba că unii instructori te tot amână și ajungi să faci școala în două-trei luni. Ba că alții nu își dau interesul și stau mai mult pe telefon. Mai mult, aflasem de cazuri în care instructorii făcuseră avansuri cursantelor.

Fiică-mea a întrebat prietenii mai mari, eu și tatăl ei am citit recenzii pe internet. Cu cât aflam mai multe informații, cu atât ni se părea că fiecare școală are probleme multe și diverse. Într-un final, am făcut o lista cu cele care se află în proximitatea casei, cu recenzii cât de cât decente. Apoi, am început să ne uităm la costuri și de-abia de aici am început cu adevărat să ne panicăm.

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