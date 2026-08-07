Cât costă o bonă: de la 2.500 la 6.000 de lei pe lună. Ce intră în acești bani și la ce să se aștepte părinții

Unii părinți plătesc 5.000 de lei pe lună și spun că nu au avut niciodată o problemă. Alții au schimbat bone la fiecare trei ani, nemulțumiți de cum își petreceau timpul cu copilul în casă. Diferența nu stă mereu în salariu, ci în ce anume cumperi cu banii ăia.

„Nu a fost niciodată o chestie de bogăție. A fost o necesitate”, spune o mamă a trei copii de 17, 15 și, respectiv, 6 ani. Primul ajutor a venit din partea mamei sale, apoi a apelat la studente care petreceau câteva ore pe zi cu copilul. După nașterea celui de-al doilea copil, sprijinul ocazional nu a mai fost suficient și a decis să angajeze o bonă. În următorii 15 ani a lucrat cu bone românce și străine și spune că a înțeles un lucru: salariul este doar începutul. Mult mai greu este să găsești omul potrivit.

Cât costă o bonă în 2026?

„Salariul unei bone diferă în funcție de programul solicitat, acesta fiind cel mai important criteriu în funcție de care se stabilește remunerația. Urmează experiența și nivelul de educație al bonei. Pentru o bonă care lucrează opt ore pe zi, de luni până vineri, salariile sunt în jur de 5.000 de lei, iar pentru un program part-time pornesc de la aproximativ 2.500-3.000 de lei”, explică Gina Chițimia, Managing Director și specialist în comunicare al agenției Super-Bona.

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