Cât costa o cursă cu Bolt, Uber sau taxi pe traseul Berceni-aeroportul Otopeni în ziua în care Bucureștiul a fost blocat de zăpadă. După câteva ore, prețurile scăzuseră și de trei ori

Cei care urmau să zboare miercuri de pe aeroportul Henri Coandă au avut de așteptat ore în șir până ca avioanele să poată decola, dar asta nu a fost singura problemă. O alta provocare a fost ca ei să ajungă la aeroport, din cauza traficului îngreunat.

În plus, costurile unei curse cu serviciile de ridersharing sau taxi au explodat miercuri dimineață, scrie site-ul B365.ro.

Potrivit unor simulări făcute de publicație, de exemplu, în aplicația Bolt, la ora 09:40, cursa Berceni- Aeroportul Henri Coandă costa 376 de lei. La două ore distanță, prețul a scăzut la 105 lei, asta și după ce utilajele de deszăpezire au mai intervenit pe arterele principale.

În aplicația Uber, aceeași cursă costa, de dimineață, semnificativ mai puțin. Doar 128 de lei. La orele prânzului, prețul a scăzut la 90 de lei.

Cât costa taxiul

În aplicația StarTaxi era cel mai mic preț pentru această cursă, între 84 și 97 de lei. La ora 11:45, prețul a scăzut la 67-81 de lei.