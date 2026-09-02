Cât costă să pregătești un copil pentru școală. „Fiul meu a vrut ghiozdan de la Jordan. Încerc să îi respect preferințele”. Mărturii ale părinților, calcule și soluții

Bugetul pentru începerea școlii depinde de clasa copilului, de lucrurile rămase din anii trecuți și de alegerile făcute de părinți la raft. Un ghiozdan, un penar și materialele pentru desen păstrate în stare bună pot reduce nota de plată cu câteva sute de lei. Alte cumpărături trebuie amânate până la „lista doamnei”, pentru a nu da bani pe caiete și materiale care nu vor fi folosite.

Produsul cel mai ieftin nu este întotdeauna o economie: lipiciul care nu lipește, caietele prin care trece cerneala sau creioanele care se rup la ascuțire ajung repede la gunoi.

La celălalt capăt al bugetului sunt rechizitele cu personajele și mărcile preferate de copii, care pot ridica substanțial nota de plată. Experiențele familiilor cu care am stat de vorbă arată unde pot fi reduse cheltuielile, ce merită refolosit și pentru ce produse economia făcută la raft se dovedește doar aparentă.

Începutul școlii nu obligă familia să facă toate cumpărăturile în același weekend. Dimpotrivă, părinții care reușesc să țină bugetul sub control împart lista în mai multe etape și urmăresc reducerile. Încep cu lucrurile care nu depind de cerințele profesorilor: hainele în culorile școlii, ghiozdanul, încălțămintea și echipamentul sportiv.

„Băiatul meu intră în clasa a III-a, așa că știam deja care este «uniforma» școlii. La prima rundă de reduceri, adică încă din vară, înainte de concediu, am cumpărat tricourile albe și pantalonii bleumarin, iar rechizitele le-am lăsat pentru următoarea rundă. Nu trebuie luate toate deodată și nici din același magazin. Am găsit două tricouri polo la 50 de lei setul, iar pantalonii cu talie reglabilă m-au costat tot atât, însă am luat două perechi”, ne-a spus Anca, mama unui elev de 9 ani.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO