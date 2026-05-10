Cât de european mai e Nicușor Dan? „Văd eșecul, dar nu pot pune totul în cârca președintelui”

„Refasonarea lui Nicușor Dan ca neoconservator și ideea unui partid prezidențial care să ia voturi de la AUR par proiecte ale unor gânditori de același calibru cu cei care l-au produs pe Ciucă și l-au dus pe Georgescu în turul doi”, scrie Alina Mungiu-Pippidi într-o opinie pentru publicul HotNews.

Nu știu cum au petrecut alții ziua Europei în 2026. Eu am primit, în afară de mesajul Administrației Prezidențiale că s-a anulat ziua Europei, o grămadă de mesaje nesolicitate despre „un an cu Nicușor Dan”. Mult mai puține decât dacă aș avea Facebook. Nu am, că nu am avut niciodată ambiții politice.

Rebranduirea președintelui

Un an de Nicușor Dan în mesageria mea arată rău. Coaliția proeuropeană s-a destrămat, guvernul a căzut, dobânzile au urcat iar. Toate acestea erau prioritățile președintelui, în timp ce în domeniile strict prezidențiale nu s-a făcut nimic: nici reforma serviciilor secrete, nici meritocratizarea politicii externe.

În justiție s-a încercat ceva, dar a ieșit prost.

Iar mesajul prezidențial de 9 mai ne-a mai arătat două lucruri: că Nicușor Dan nu e orator și că rebranduirea naționalist-conservatoare nu i-a adus niciun simpatizant din zona AUR, dar i-a pierdut pe aproape toți ai noștri.

Ca observator cu distanță, văd eșecul, dar nu pot pune totul în cârca președintelui. Tabăra anti-PSD nu a acceptat niciodată că fără PSD nu câștigam alegerile și nu exista majoritate pro-europeană. Liberalii au mai avut guverne minoritare, care au produs doar deficite fiscale. Asta e definiția guvernului minoritar: plătești în Parlament ca să nu treacă moțiuni.

Cine e responsabilul anticorupție al guvernului Bolojan?

Nu poți să spui în același timp că vrei disciplină fiscală, dar și guvern minoritar. Cădem cu Bolojan în Parlament, dar vrem să mergem la vot cu el în același Parlament. Greu de înțeles.

PNL-USR nu pot pretinde că sunt tabăra anticorupție, dar guvernul Bolojan să nu aibă nici strategie, nici responsabil pe anticorupție. Nimeni nu s-a ocupat de cele două probleme mari: dublarea licitațiilor preferențiale în ultimul deceniu și frauda TVA. Aderarea la OECD e încă o ocazie ratată, e ca sub Iohannis.

Fără compromisuri nu există o coaliție

Da, președintele trebuia să medieze până la moțiune, dar nici decizia lui Bolojan de a nu-și depune mandatul după ce nu mai avea majoritate nu sună altruist. Îl apreciez, dar nu pot crede că doar Nicușor Dan e vinovat pentru moțiune, când conflictul real e între PSD și Bolojan.

Dacă dl. Bolojan nu poate face compromisuri, nu era omul potrivit să conducă o coaliție. Sunt pensiile militare și ale serviciilor problema? Atunci de ce am săpat luni de zile doar credibilitatea magistraților, ca și cum doar ei aveau pensii speciale?

Coaliția pro-europeană nu mai există și probabil nici nu a fost vreodată obiectivul PNL și USR. Ei nu se luptă pentru electoratul lui Simion. Vor să conducă țara fără să aibă vreodată 51%.

M-aș bucura ca moțiunea să îi aducă lui Bolojan popularitate, dar e probabil tot în tabăra noastră, deci nu câștigăm nimic. PSD s-a dat pe mîna AUR și s-a înnegrit la Bruxelles de pomană. Era o victorie dacă scăpau de Bolojan fără alianțe cu AUR și dat jos guvernul propriu. Așa, au aruncat și copilul odată cu apa.

Refacerea coaliției: mai degrabă un act de credință decât o speranță realistă

Depozitarul voturilor proeuropene rămâne Nicușor Dan, care spune că vrea să refacă coaliția. Obiectiv corect, dar după haosul intervenției din justiție și negocierile slabe de la Cotroceni, pare mai degrabă un act de credință decât o speranță realistă.

Nu există consilier politic cu intrare la partidele pe care vrem să le împăcăm care să muncească 48 de ore din 24 la acest obiectiv.

Momentul ciudat al discursului

Pînă aici nu e bine, dar previzibil. Ciudățenia urmează. Discursul din 9 mai și intervențiile lui Marius Lazurca sunt inadecvate, dacă nu îngrijorătoare. Par idei neterminate, venite de la oameni fără ștaif european. Au renunțat la conformism, dar nu au pus nimic solid în loc.

Par amatori care improvizează pe scena unui teatru profesionist, fără să-și dea seama că e cortina ridicată și publicul privind uluit. Au reușit să se plaseze lângă PSD în competiția cine e mai distructiv la imaginea noastră pro-europeană doar cu vorbe stângaci. Măcar Diana Șoșoacă face lucruri pe care lumea și le aduce aminte, rupe steaguri. Nu sunteți niște concurenți serioși pentru ea.

Cum justifici că, în timp ce Donald Trump a greșit în Iran și cere europenilor să repare problema creată de el, președinția alege fix ziua Europei ca să critice Europa? Cui folosește?

Nu sunt contra criticării UE — am refuzat să semnez contractul Team Europe, deși am lucrat pentru trei președinți ai Comisiei (scria explicit că poți vorbi doar de bine de UE, deci încălca libertatea academică).

Dar momentul ales e absurd. Dacă vrem votanții lui Călin Georgescu, nu îi luăm așa. Aprobarea lui Crin Antonescu nu ne ajută. Aprobarea lui Trump? La ce? Ne scade tarifele? Ne ieftinește motorina?

Refasonarea lui Nicușor Dan ca neoconservator

Chestiunea cu Ucraina e toată în responsabilitatea americană. Administrația Bush Jr. a escaladat inutil relația cu Rusia, în timp ce Merkel era prudentă. Administrația Trump a retras brusc ajutorul Ucrainei și acum pune Europa să îi plătească armamentul american pentru Ucraina, ca și cum UE ar fi vinovată pentru situație. Vrem aliniere UE–SUA, dar nu în formula în care americanii greșesc și europenii plătesc. UE nu mai poate funcționa așa, iar noi nu suntem al 51-lea stat, ci al 26-lea.

Vrem rol mai mare în politicile europene? Corect. Dar cu cine? Manifestul lui Nicușor Dan a fost doar o etichetă, nu un program. După un an, urmarea e acest discurs nedospit și bizar de 9 mai?

Refasonarea lui Nicușor Dan ca neoconservator și ideea unui partid prezidențial care să ia voturi de la AUR par proiecte ale unor gânditori de același calibru cu cei care l-au produs pe Ciucă și l-au dus pe Georgescu în turul doi.

Poate dacă raportul promis despre responsabilitatea instituțiilor în cazul candidatului fraudulos și anulării alegerilor ar fi apărut la timp, evitam asemenea „inovații”. Măcar în parte.

Timpurile sunt grele. Poziția noastră față de UE trebuia nuanțată demult, dar nu prin confuzie aruncată într-un moment prost, care doar arată tuturor că suntem în derivă și nimeni nu are control.

