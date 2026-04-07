Cât de mare a fost antrenorul Lucescu: lângă Ferguson și Guardiola / A doborât record după record

Mircea Lucescu a murit astăzi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie. Un nume uriaș pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel mondial, unde e pus lângă alte legende ale sportului.

Fotbalul românesc a rămas fără cel mai mare antrenor din istorie, după decesul de astăzi al lui Mircea Lucescu.

Palmaresul antrnorului român este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

