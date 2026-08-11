Cât de mare este riscul de blackout, după oprirea centralei de la Cernavodă. Un oficial le transmite românilor „să stea liniștiți”

Oprirea celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă nu duce România în risc de pană de curent la nivel naţional, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi, la TVR Info. El transmite că „oamenii trebuie să stea liniştiţi” cu privire la asigurarea consumului pentru populaţie şi „serviciile-suport”.

„Teoretic, doar dacă avem incendii masive de vegetaţie din cauza caniculei sau, Doamne fereşte, dacă cineva se gândeşte într-un mod nepotrivit şi într-un loc nepotrivit să dea foc la un rest din agricultură şi să se atingă liniile Transelectrica şi de acolo să se declanşeze o reacţie care poate fi reversibilă, dar durează până când va fi reparat. Altfel, strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout. E clar că avem multe alte soluţii înainte de a dezechilibra sistemul naţional şi tocmai în acest sens Hotărârea de Guvern şi normativul Transelectrica a fost pentru a reduce acest risc, vorbim de reducerea voluntară de consum şi, evident, deconectarea manuală, pe care chiar nu o văd posibilă la marii consumatori”, a afirmat Cristian Buşoi, citat de News.ro.

El a susţinut că în ceea ce priveşte populaţia şi serviciile-suport – spitale, instituţii – există „suficientă producţie, în România, chiar şi în orele de vârf, pentru a asigura consumul”. „Din acest punct de vedere, oamenii trebuie să stea linştiţi”, a continuat Buşoi.

Pe de altă parte, secretarul de stat a spus că prelungirea perioadei în care centrala de la Cernavodă nu va funcționa poate avea impact asupra facturilor.

„Efectul economic, într-adevăr, este mai clar şi pe consumatorii industriali care depind de piaţa zilei următoare şi, la un moment dat, şi marii furnizori vor fi impactaţi odată cu închiderea unităţii 2 (a centralei de la Cernavodă – n.r.), pentru că vor trebui să înlocuiască contractul Nuclearelectrica cu achiziţia de electricitate de pe piaţa zilei următoare din România şi pieţele regionale”, a afirmat Cristian Buşoi.

Potrivit acestuia, afectaţi nu vor fi doar marii consumatoril, ci şi furnizorii care primesc energie produsă de centrala nucleară, iar efectul se va vedea în facturi, dacă situaţia se prelungeşte.

„Dacă vorbim doar de 10 zile, de o situaţie de felul acesta, efectul în facturile din toamnă va fi unul mic. Dacă vorbim de o perioadă mai lungă, sigur că lucrurile pot arăta puţin mai rău atât în ceea ce priveşte competitivitatea economică, cât şi anumite efecte în facturile consumatorilor. Dar lucrările de dragare continuă, de decolmatare, pentru ca repornirea să se facă puţin mai repede odată ce creşte debitul Dunării”, a subliniat oficialul din Ministerul Energiei.