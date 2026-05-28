Cât de mult ajută AI-ul, de fapt? O companie tech din România a încercat să afle

În ultimii doi ani, cele mai multe companii tech din lume au anunțat că integrează inteligența artificială în procesele interne. Declarațiile sunt abundente, entuziasmul este real, iar instrumentele s-au înmulțit rapid. Ce lipsește adesea sunt datele care să confirme că toate acestea produc ceva concret. Adobe România a decis să caute răspunsul printr-un program intern structurat, menit să măsoare impactul real al AI-ului în munca inginerilor software.

De la percepție la date

Inginerii din echipele de dezvoltare de produse din Adobe România foloseau deja instrumente AI și raportau că lucrează mai rapid. Problema era că nimeni nu putea confirma asta cu date. Programul intern AI Elevate a pornit de aici: un experiment controlat care să observe ce se întâmplă când AI-ul este integrat deliberat în munca zilnică a echipelor de software.

Pilotul a comparat echipe aflate în stadii diferite de adoptare a AI. Concluzia a fost clară: atunci când fiecare inginer experimentează individual, fără un cadru comun, rezultatele rămân sub așteptări. Echipele care au lucrat structurat, cu procese repetabile și ghiduri clare, au obținut un impact vizibil în metricile de business.

Unde ajută concret AI-ul?

Programul a identificat patru arii în care AI-ul aduce valoare concretă pentru un inginer software. Prima este dezvoltarea propriu-zisă, care include generarea și înțelegerea codului, prototiparea rapidă și crearea automată de teste. A doua este gestionarea incidentelor, unde AI-ul poate agrega rapid date din sisteme multiple. A treia acoperă colaborarea și documentația, cu accent pe transmiterea informației în mod asincron. A patra vizează interacțiunea cu clienții și eficientizarea proceselor de suport. Ponderea fiecărei arii diferă de la o echipă la alta, în funcție de specificul activității, ceea ce face ca un model unic să nu funcționeze în practică.

Un instrument de evaluare și de orientare

Unul dintre rezultatele directe ale pilotului este un tool de auto-evaluare la nivel de echipă. Acesta măsoară maturitatea integrării AI pe două axe principale: Software Development, care acoperă arhitectura, dezvoltarea, testarea și code review-ul, și Operations & On-call, care include calitate, monitorizare, infrastructură, răspuns la incidente și analiza cauzelor-rădăcină.

Fiecare arie are trei niveluri de maturitate: Basic, Intermediate și Advanced, cu criterii clare pentru fiecare. Pe lângă evaluare, tool-ul oferă și recomandări concrete, cu exemple din alte echipe, bune practici și fluxuri de lucru reimaginate pe baza GenAI.

Ce se măsoară și de ce contează dimensiunea umană

Indicatorii urmăriți acoperă atât performanța tehnică, cât și percepția inginerilor. Pe partea tehnică intră story points livrate per sprint, timpul de finalizare a task-urilor, rata de erori, calitatea codului și timpul de rezolvare a incidentelor. Pe partea umană, echipele urmăresc cum influențează utilizarea AI starea de bine a inginerilor și percepția lor asupra impactului în munca zilnică.

Cadrul de referință ales este SPACE framework, un model care măsoară productivitatea echipelor de inginerie software pe mai multe dimensiuni simultan. Alegerea lui reflectă o prioritate a programului: eficiența tehnică merge împreună cu calitatea experienței inginerilor în contextul adoptării AI.

Cultura inovatiei

Adobe are o cultură puternică a inovației, manifestată prin inițiative precum Garage Week, o săptămână dedicată experimentării și prototipării rapide de idei noi. AI Elevate extinde această filosofie, oferind echipelor instrumentele și cunoștințele necesare pentru a prototipa mai rapid, a experimenta cu noi abordări și a transforma ideile în realitate mai eficient.

Sfatul care iese din tot acest proces este mai puțin spectaculos decât s-ar aștepta cineva: fii curios, testează și înțelege unde AI-ul nu funcționează. Cei mai bine pregătiți vor fi cei atenți la limitele tehnologiei pe care o folosesc.

Articol susținut de Adobe