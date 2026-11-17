Ni se vorbește constant despre cât de important e somnul în viețile noastre. Calitatea și durata somnului ne influențează capacitatea de concentrare, memoria, starea emoțională și sănătatea fizică. În ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech, discutăm despre cum ne afectează ecranele calitatea somnului. Pentru a-l citi trebuie să te abonezi.

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O analiză publicată în revista Sleep Medicine Reviews, care a pus cap la cap 69 de meta-analize, a găsit legături între durata insuficientă sau excesivă a somnului și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare, diabet de tip 2, accident vascular cerebral, declin cognitiv și depresie.

Nu înseamnă că o noapte nedormită ne va îmbolnăvi sau că putem preveni toate aceste probleme dormind mai mult (obsesia pentru un somn întotdeauna perfect e și ea o problemă în sine, dar asta e deja altă discuție). Dar arată cât de important este să acordăm atenție somnului, la fel cum o facem în cazul alimentației și al activității fizice. De altfel, Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă adulților să doarmă cel puțin șapte ore pe noapte, în mod regulat.

Numai că asta devine din ce în ce mai greu pentru tot mai mulți oameni. Motivele sunt variate (stresul, programul încărcat, grijile de zi cu zi etc.) și, evident, depind și de la persoană la persoană, însă unul dintre ele e reprezentat, fără îndoială și de prezența ecranelor în viața noastră.

Unul dintre principalii suspecți este lumina albastră emisă de ecrane, despre care auzim frecvent că ne-ar putea da peste cap ceasul biologic. Dar cât de mare este, de fapt, problema? Ce se întâmplă în organism atunci când folosim telefonul înainte de culcare și, mai ales, ce putem face pentru ca tehnologia să nu ne afecteze somnul? Află toate detaliile din newsletter-ul de mâine.