Cât de scump e abonamentul Netflix în România comparativ cu alte țări?

Un nou studiu a analizat câte ore trebuie să muncească abonații din 100 de țări ai platformei de streaming pentru a-și permite costul unui abonament lunar.

Studiul realizat de compania specializată în cloud computing Cloudwards a constatat că abonații din România ar trebui să muncească aproximativ 1 oră și 57 de minute pentru abonamentul Standard, 1 oră și 40 de minute pentru varianta de bază și 2 ore și 29 de minute pentru varianta Premium.

În România, prețul abonamentului lunar de bază (numit de Netflix „Minim”) este de 5,99 euro, cel Standard costă 10,99 euro și cel Premium – care permite streaming la rezoluție Ultra HD + HDR, plus streaming simultan pe 4 dispozitive – 13,99 euro.

Cloudware a făcut calculele în dolari și a raportat costul abonamentului la venitul median din fiecare dintre cele 100 de țări pe care le-a inclus în studiu. Spre deosebire de salariul mediu – care împarte suma totală a salariilor la numărul total de angajați dintr-o țară -, venitul median e suma veniturilor la care o populație poate fi împărțită în două grupuri egale: jumătate având un venit mai mare decât suma respectivă, iar cealaltă jumătate un venit mai mic.

Calculele au fost făcute în baza zilei de muncă de 8 ore.

Țările în care abonamentul Netflix e cel mai accesibil

Potrivit metodologiei folosite de Cloudware, țara în care abonamentul Netflix e cel mai accesibil este Norvegia, unde varianta Standard poate fi plătită după doar 24 de minute de muncă într-o lună.

În clasament urmează Luxemburg (26 de minute), Islanda (30 de minute), Belgia (34 de minute), Olanda (36 de minute).

Deși prețul pentru abonamentul Standard al Netflix este cel mai mare în SUA (17,99 dolari lunar), venitul median ridicat al americanilor plasează țara în care compania de streaming a fost fondată pe locul 6 în clasament, cu 37 de minute de muncă lunară.

O surpriză pe locul 7, cu 38 de minute de muncă, o reprezintă Slovenia, în parte datorită costului mai redus al abonamentului (9,13 dolari).

Urmează, la egalitate cu 39 de minute, Australia, Finlanda și Germania.

Cum stă România în clasamentul accesibilității Netflix

Printre țările în care angajații trebuie să muncească peste o oră în fiecare lună pentru a-și permite abonamentul Standard al Netflix, de la poziția 21 în jos în clasament, se numără Spania (1 oră și 2 minute), Cipru (1 oră și 4 minute), Marea Britanie (1 oră și 5 minute), Malta (1 oră și 10 minute), Letonia (1 oră și 12 minute), Lituania (1 oră și 13 minute). Urmează pe poziția 27 Grecia, cu 1 oră și 27 de minute.

Bulgaria este pe locul 31 în clasament, cu 1 oră și 44 de minute. Polonia este pe 33, cu 1 oră și 47 de minute, urmată la egalitate de România și Slovacia, cu 1 oră și 57 de minute. Ungaria este pe poziția 38 în clasamentul celor 100 de țări, cu 2 ore și 5 minute.

Având în vedere metodologia folosită, pe ultimele poziții în clasament sunt țări cu venituri mici, deși Netflix își oferă abonamentul Standard pe aceste piețe pentru doar 7,99 dolari pe lună.

Astfel, în țări ca Bangladesh, Sri Lanka, Niger și Zimbabwe, cei care doresc să beneficieze de un abonament Standard al Netflix vor trebui să muncească pentru el între 12 și 14 ore.

În Etiopia, indicatorul este de 17 ore și 15 minute, echivalentul a peste 2 zile de muncă la un program de 8 ore. Pe ultimul loc în clasament, la mare distanță de restul țărilor, este Rwanda, cu 35 de ore și 12 minute, echivalentul a 4 zile și 3 ore de muncă.

Studiul și clasamentul complet poate fi consultat pe site-ul Cloudwards.

FOTO articol: Oleksandr Lutsenko / Dreamstime.