Cât durează vacanța de Paște și ce vor face elevii în ultimul modul din acest an școlar

A început vacanța de Paște, start la relaxare și distracție pentru elevi! Ei sunt liberi până miercuri, 15 aprilie.

Vineri, 03.04.2026, elevii intră în vacanța de Paște, odată cu încheierea penultimului modul al anului școlar. Urmează o perioadă de respiro de 11 zile, iar din 15 aprilie copiii și profesorii revin la școală.

Ultimul modul va fi unul încărcat pentru o parte dintre ei: elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține Evaluarea Națională în luna mai, iar cei de a VIII-a și XII-a se vor afla pe ultima sută de metri cu pregătirea pentru examenele naționale. Toate acestea vor avea loc pe fondul oboselii pe care elevii o resimt la final de an școlar.

Pentru că ultimul modul va fi unul stresant nu doar pentru elevii care susțin evaluările naționale, ci și pentru cei care vor învăța pentru menținerea sau creșterea mediilor la final de an școlar, e important ca vacanța aceasta să fie una de odihnă.

În cazul în care există teme, e recomandat ca ele să fie organizate în așa fel încât să permită copiilor să se relaxeze și să-și încarce bateriile.

Conform reglementărilor Ministerului Educației, în perioadele de vacanță elevii nu ar trebui să primească teme obligatorii, acestea fiind considerate, cel mult, recomandări suplimentare, cu statut opțional. Practic, vacanțele sunt gândite ca intervale de odihnă reală, în care copilul are dreptul să iasă din ritmul școlar.

