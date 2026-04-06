Cât este dispus Teheranul să continue războiul. Anunțul armatei iraniene, după ce Trump a respins varianta armistițiului

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a afirmat luni că țara sa va continua să lupte „atât timp cât liderii politici vor considera oportun”, în contextul în care mai multe țări din Orientul Mijlociu încearcă să negocieze un armistițiu între Iran, Statele Unite și Israel, informează AFP.

„Inamicul trebuie să regrete cu siguranță (declanșarea ostilităților, n.r.) pentru ca, după acest conflict, să putem redobândi securitatea și să evităm un nou război”, a spus purtătorul de cuvânt, generalul de brigadă Mohammad Akraminia, citat de agenția de presă iraniană Isna.

Trump respinge varianta armistițiului de 45 de zile

Mai devreme în cursul zilei de luni, Casa Albă a confirmat că mai multe țări mediatoare au propus un armistițiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, dar președintele american Donald Trump a respins această propunere.

„Aceasta este o idee printre multe altele și președintele nu a validat-o. Operațiunea «Epic Fury» continuă și președintele se va exprima la ora 13:00”, ora Washingtonului, (20:00 ora României), în cadrul unei conferințe de presă, a indicat un responsabil american, citat de asemenea de către AFP.

Potrivit publicației americane Axios, trei țări mediatoare, respectiv Pakistan, Turcia și Egipt, au propus un armistițiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Duminică, Trump a amenințat Iranul că va dezlănțui „iadul” asupra acestei țări atacându-i podurile și centralele electrice dacă până marți la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, în cel mai recent ultimatum pe care l-a transmis Teheranului.

„Dacă ei nu fac ceva până marți seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică și niciun pod în picioare”, a amenințat președintele american.

Iranul a răspuns luni că nu va negocia cu SUA sub amenințarea unor ultimatumuri și că a formulat propriile poziții și cereri ca răspuns la propunerile de armistițiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari, notează Agerpres.

„Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau amenințările cu comiterea de crime de război”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Conform unor surse citate de Axios, medierea celor trei țări menționate se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare, acestea fiind condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord.