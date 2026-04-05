Donald Trump, mesaj virulent pentru Iran: „Deschideți nenorocita de strâmtoare, ticăloși nebuni” / Replici dure ale Teheranului

Imagine publicată de Gărzile Revoluționare ale Iranului cu resturile aeronavei F-15E care a fost doborâtă vineri, 3 aprilie 2026, în Iran. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Iranului, duminică, într-un mesaj pe rețelele sociale, sugerând care vor fi următoarele ținte ale armatei SUA în eventualitatea în care Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și nu numai.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris Donald Trump, duminică, într-un mesaj pe Truth Social, platforma sa de social media.

În ciuda amenințărilor de pe rețelele sociale, tot duminică, președintele Trump a declarat pentru Fox News că există o „șansă bună” pentru concretizarea unui acord cu Iranul luni.

„Cred că există o șansă bună mâine, negociază în prezent”, a spus liderul american, citat de AFP.

„Dacă nu fac o înțelegere rapid, iau în calcul să arunc totul în aer și să preiau petrolul”, a adăugat el.

Replici dure din Iran pentru Trump

Într-o reacție după postarea președintelui american, Mizan, o publicație afiliată sistemului judiciar iranian, a declarat că „statornicia și rezistența Iranului l-au adus pe Trump în pragul nebuniei”.

Potrivit New York Times, Mizan și-a exprimat indignarea față de avertismentul lui Trump, despre care a spus că i-a insultat pe iranieni cu un limbaj „josnic”.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului Iranului, a răspuns amenințărilor lui Trump într-o postare pe rețelele de socializare, conform The Guardian:

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un iad pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Să nu faceți vreo greșeală, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”.

Fostul ministru de externe iranian Ali Akbar Velayati a avertizat, de asemenea, că dacă Administrația Trump „își repetă greșelile prostești, își va da seama rapid că fluxul de energie și comerțul global pot fi perturbate cu un singur semnal”.

Velayati a criticat în continuare strategiile Washingtonului, afirmând că, deși „Statele Unite au învățat istoria de la Iran, încă nu au învățat geografia puterii”.

Termenul dat de Trump Iranului pentru un acord expiră luni

Declarațiile lui Trump vin la o zi după ce președintele american a amintit că a acordat Iranului un termen-limită pentru încheierea unui acord. Termenul, amânat deja de două ori, expiră luni.

În replică la declarația de sâmbătă, Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului central din armata iraniană, a spus că Teheranul va fi cel care va transforma „întreaga regiune într-un iad” pentru Statele Unite și Israel „dacă agresiunea se extinde”.

„Iluzia de a învinge Republica Islamică Iran s-a transformat într-o mlaștină în care vă veți scufunda”, a adăugat el, citat de Reuters și de The Telegraph.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, produce deja efecte care se resimt în toate zonele pieței de consum, după ce prețurile la pompă au explodat, conform unei analize făcute de CNN.

Publicația a scris că penuria de țiței amenință să ducă la o penurie de aproape orice, iar până în prezent impactul este cel mai evident în Asia.