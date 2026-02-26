Cât estimează Primăria Capitalei că vor dura lucrările la Pasajul Basarab, aflat „de aproape 15 ani într-o situație incertă”

Primarul general Ciprian Ciucu și reprezentanții constructorilor au stabilit, joi, toate detaliile privind pașii care urmează pentru punerea în siguranță a Pasajului Basarab, conform comunicatului transmis de municipalitate după întrevedere.

Primăria Capitalei a spus că „lucrările propriu-zise ar putea fi demarate în luna iunie și finalizate până în decembrie 2026”.

Instituția a precizat, însă, că termenele-limită și costurile lucrărilor vor fi stabilite abia „după finalizarea proiectării”.

De ce „nu a putut fi întreținut” Pasajul Basarab

Potrivit primăriei, Pasajul Basarab „de aproape 15 ani este într-o situație incertă”.

„A fost dat în folosință în 2011-2012, dar fără să i se fi făcut recepția, motiv pentru care nu a putut fi întreținut. În lipsa mentenanței, s-a degradat. Sistemul de ape pluviale, scările, rampe, rosturile, lifturile, trotuarul rulant, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate au acum nevoie de reparații”, se mai arată în comunicat.

Municipalitatea a precizat că intervențiile vor fi împărțite între constructor, „care va trebui să repare deficiențele de execuție”, și primărie, „care remediază ceea ce s-a degradat din cauza lipsei mentenanței”.

„Tot constructorul și-a asumat realizarea proiectului tehnic în integralitate, pentru toate categoriile de lucrări”, se mai arată în comunicat.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a mulțumit constructorilor „pentru deschidere”.

„Ne dorim să încheiem această nebunie administrativă, să punem în siguranță Pasajul Basarab și să civilizăm acea zonă”, le-a mai transmis edilul.