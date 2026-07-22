Cât i-a costat până acum pe americani războiul cu Iranul, potrivit lui Pete Hegseth

Costul războiului Statelor Unite în Iran a ajuns până acum la 37,5 miliarde de dolari, a declarat marți secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, la o audiere parlamentară, în condițiile în care încearcă să obțină fonduri de urgență, potrivt Reuters.

Cu doar șase luni înainte de alegerile intermediare, în cadrul cărora republicanii președintelui Donald Trump ar putea avea probleme în a-și păstra majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat, democrații se bucură de un avans semnificativ în sondajele de opinie, încercând să facă legătura între războiul nepopular din Iran și nivelul de trai al americanilor.

Hegseth le-a spus parlamentarilor, în cadrul unei audieri la Washington, că suma de 37,5 miliarde de dolari include anumite aspecte ale războiului, precum și costurile anticipate până la 30 septembrie.

Primele șase zile de război au costat 11 miliarde de dolari

Nu era clar cum a ajuns Pentagonul la această cifră. O sursă Reuters spunea în martie în martie că administrația lui Trump a estimat că primele șase zile de război au costat cel puțin 11,3 miliarde de dolari.

Trump a solicitat Congresului luna trecută o finanțare suplimentară de aproape 90 de miliarde de dolari, cea mai mare parte fiind legată de conflictul cu Iranul, pregătind terenul pentru o nouă confruntare cu legislatorii frustrați de război și care se confruntă cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Atât parlamentarii republicani, cât și cei democrați s-au plâns, încă de când SUA și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, că Trump și echipa sa nu i-au ținut la curent cu privire la conflict sau la planurile sale.

Trump ar putea avea nevoie de ajutorul democraților

„Președintele amenință cu o escaladare a conflictului și cu crime de război, sugerând că acesta ar putea fi un alt război fără sfârșit”, a declarat în cadrul audierii senatoarea Patty Murray, liderul democraților din Comisia pentru alocarea fondurilor.

Trump a lansat în repetate rânduri amenințări severe la adresa Iranului, inclusiv împotriva infrastructurii civile, ceea ce, potrivit criticilor săi, ar constitui o crimă de război.

Republicanii lui Trump dețin o majoritate atât de fragilă în Camera Reprezentanților și în Senat, încât proiectele de lege privind alocarea fondurilor au nevoie, de obicei, de sprijinul democraților pentru a fi adoptate.

„Motivul pentru care oamenii sunt atât de supărați pe dumneavoastră și pe această administrație este că declarațiile pe care le-ați făcut în trecut nu se potrivesc”, a spus senatoarea democrată Kirsten Gillibrand.

„Fie s-a terminat, fie nu s-a terminat. Fie se va întâmpla în două săptămâni, fie nu în două săptămâni; fie vor fi rachete, fie nu vor fi rachete”, a declarat ea.

Pentagonul vrea 1.500 de miliarde anul viitor

Hegseth le-a mai spus parlamentarilor că, fără o majorare urgentă a fondurilor, va fi necesară reducerea banilor pentru instruirea militarilor militare.

Războiul a pus presiune pe bugetul de aproape 1 trilion de dolari al Pentagonului și pune în pericol finanțarea chestiunilor legate de personalul militar.

Președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, a recunoscut acest potențial cost în timpul audierii, afirmând că, deși vor găsi o soluție pentru a plăti membrii forțelor armate, Pentagonul ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește costurile de întreținere, precum și investițiile în capacități viitoare.

Hegseth a făcut apel la parlamentari să finanțeze nu doar cererea suplimentară, ci și o cerere bugetară de 1,5 trilioane de dolari pentru 2027.

„( Pericolul) nealocării acestui departament a sumei de 1,5 trilioane de dolari reprezintă, în opinia mea, cea mai mare amenințare cu care se confruntă națiunea noastră”, a declarat Hegseth.