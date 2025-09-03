Cât îl costă pe un angajator român fiecare oră lucrată de un salariat și unde ne situăm în regiune

Muncitori fac lucrări de modernizare a unei liniei de tramvai din București, 13 august 2025. Inquam Photos / George Călin

Angajatorii români plătesc în medie 12.5 euro pentru fiecare oră lucrată de un salariat, ceea ce situează România deasupra Bulgariei și Serbiei, dar sub Ungaria, potrivit datelor Eurostat.

Costul orar al forței de muncă este important și are un impact direct asupra politicilor salariale, determinând atractivitatea pieței muncii pentru angajatorii străini.

Creșterea costului orar al forței de muncă este un efect al presiunilor din perspectiva cheltuielilor cu salariile și contribuțiile sociale, el reflectându-se în prețul produselor și serviciilor.

Costul orar al forței de muncă se calculează ca raport dintre totalul cheltuielilor angajatorului cu forța de muncă și timpul efectiv lucrat (numărul total de ore lucrate, inclusiv ore suplimentare și alte ore de activitate productivă).

În trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, costul orar al forței de muncă a crescut cu 10,34%, iar față de trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă a crescut cu 1,53%.

Cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă au fost în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (12,60%), industria extractivă (7,50%), intermedieri financiare şi asigurări (4,83%), respectiv în transport şi depozitare (4,01%).

Singurele scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în hoteluri şi restaurante (-1,90%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-1,37%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,99%), respectiv în informaţii şi comunicaţii (-0,20%).