Cât poate rezista Iranul blocadei americane, potrivit CIA

Eforturile de a pune capăt conflictului dintre SUA și Iran par să fi intrat într-un impas, în contextul în care cele două părți au schimbat tiruri în Golful Persic vineri, iar o analiză a serviciilor de informații americane a concluzionat că Teheranul ar putea rezista blocadei navale timp de câteva luni, transmite Reuters.

O evaluare a CIA a indicat că Iranul nu ar suferi presiuni economice severe din cauza blocadei porturilor iraniene impuse de SUA pentru încă aproximativ patru luni, potrivit unui oficial american familiarizat cu problema.

Estimarea serviciului de informații american sugerează că influența SUA asupra Teheranului rămâne limitată, încondițiile în care cele două părți încearcă să pună capăt conflictului care este nepopular în rândul electoratului american.

„Problema este că ei nu cred că trebuie să capituleze”

Analiza confidențială a CIA, prezentată săptămâna aceasta factorilor de decizie din cadrul administrației, concluzionează că Iranul poate rezista blocadei navale impuse de SUA timp de cel puțin trei-patru luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai grave, au declarat pentru Washington Post patru persoane familiarizate cu documentul, o constatare care pare să ridice noi întrebări cu privire la optimismul președintelui Donald Trump în ceea ce privește încheierea conflictului.

Analiza comunității de informații americane, ale cărei evaluări secrete privind Iranul au fost adesea mai rezdrvate decât declarațiile publice ale administrației, a constatat, de asemenea, că Teheranul încă are capacități semnificative în materie de rachete balistice, în ciuda săptămânilor de bombardamente intense din partea SUA și a Israelului.

Danny Citrinowicz, fost șef al secției pentru Iran din cadrul serviciilor de informații militare israeliene, a declarat că, fie și dacă blocada ar dura câteva luni, aceasta nu ar forța regimul să se supună cererilor Washingtonului. „Problema este că ei nu cred că trebuie să capituleze”, a spus el.

Un oficial neagă informația: Blocada provoacă „daune reale”

Un înalt oficial al serviciilor de informații a calificat „afirmațiile” privind analiza CIA drept „false”, spunând că blocada „provoacă daune reale și agravante – întrerupând comerțul, zdrobind veniturile și accelerând colapsul economic sistemic”.

În ultimele zile s-au înregistrat cele mai intense izbucniri de violență în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia de la intrarea în vigoare a armistițiului, acum o lună, iar Emiratele Arabe Unite au fost din nou ținta unor atacuri vineri.

Washingtonul așteaptă răspunsul Teheranului la o propunere a SUA care ar pune capăt oficial războiului înainte de începerea discuțiilor privind chestiuni mai controversate, inclusiv programul nuclear al Iranului.

Americanii au așteptat vineri un răspuns de la Teheran

„Ar trebui să aflăm ceva astăzi. Așteptăm un răspuns din partea lor”, a declarat presei secretarul de stat american Marco Rubio la Roma, în cursul zilei de vineri.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că Teheranul încă analizează răspunsul său, iar până la mijlocul după-amiezii la Washington, chiar înainte de miezul nopții la Teheran, nu fusese anunțat niciun răspuns.

Între timp, în Strâmtoarea Ormuz au avut loc ciocniri sporadice între forțele iraniene și navele americane, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană Fars. Agenția de știri Tasnim a citat ulterior o sursă militară iraniană care a afirmat că situația s-a calmat, dar a avertizat că sunt posibile noi ciocniri.

Armata americană a declarat că a lovit două nave legate de Iran care încercau să intre într-un port iranian, un avion de vânătoare american lovindu-le coșurile de fum și forțându-le să se întoarcă.

Petrolul e la 101 dolari pe baril

Iranul a blocat în mare parte transportul maritim non-iranian prin strâmtoare de când a început războiul cu atacuri aeriene comune ale SUA și Israelului în Iran, pe 28 februarie. SUA au impus o blocadă asupra navelor iraniene luna trecută.

Prețurile petrolului au crescut, prețurile futures pentru țițeiul Brent depășind 101 dolari pe baril, deși au înregistrat totuși o scădere de peste 6% în această săptămână.

Trump a declarat joi că armistițiul încă rezistă, în ciuda incidentelor din strâmtoare, care, înainte de război, gestiona o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Confruntarea s-a extins dincolo de calea navigabilă. Emiratele Arabe Unite au declarat că apărarea lor aeriană a interceptat vineri două rachete balistice și trei drone din Iran, trei persoane suferind răni moderate.