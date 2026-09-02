Cât te costă imprimanta acasă? Redu costurile cu cartușe compatibile

Când alegem imprimanta pentru acasă sau pentru biroul de acasă, ne gândim la ea ca la o investiție. Îi vedem utilitatea imediat, dar rapid observăm și costurile pe care le generează lună de lună. Înlocuirea cartușelor sau a tonerelor nu este gratuită. Practic, când nevoia de imprimare este mai mare, aceste costuri pot deveni un abonament lunar.

Prețul consumabilelor diferă de la un produs la altul și de la un tip la altul. Iar când imprimanta este folosită zilnic sau des, prețul „abonamentului” poate deveni costisitor. Când cumpărăm pe grabă, la întâmplare, fără să ne documentăm, la final de an ne dăm seama că produsele pentru folosirea imprimantei pot ajunge să ne coste chiar mii de lei.

Marii producători de imprimante justifică situația prin faptul că oferă acces la echipamente ieftine și durabile, iar profitul este generat din vânzarea cartușelor și tonerelor originale. Practic, asta înseamnă pentru noi că, atunci când achiziționăm o imprimantă, avem și un abonament pentru consumabile.

Persoanele interesate să reducă aceste costuri ar trebui să știe că există soluții prin care se poate plăti mai puțin pentru tonere și cartușe de imprimantă. Consumabilele compatibile produse de TonerPartner oferă printuri de calitate și vin cu avantajul că pot fi achiziționate la prețuri mai mici față de variantele originale. Acestea scad costul anual al utilizării imprimantei.

TonerPartner a identificat acest neajuns legat de costul recurent al tonerelor și cartușelor pentru imprimantă de mai bine de un deceniu și a venit cu soluții atractive pentru gospodării, antreprenori, afaceri mici și businessuri mari din 9 țări din Europa. Oferă cartușe și tonere compatibile premium pentru utilizatorii din Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, România, Croația, Germania, Austria și Slovenia care își doresc costuri mai mici și performanță ridicată. Compania și-a completat portofoliul și cu opțiuni de consumabile originale, comercializând și produse de Canon, Epson, HP și alte branduri consacrate.

Când achiziționăm o imprimantă, aceasta vine deja echipată și este gata de funcționare. Își face treaba impecabil, de aceea nu ne gândim la consumabile. Este firesc, puține persoane calculează cât costă să imprime documente.

Cei care folosesc imprimanta des, indiferent de tehnologia utilizată (inkjet sau laser), descoperă mai devreme sau mai târziu că echipamentul vine cu un cost recurent. Cei care folosesc imprimanta doar din când în când cu siguranță nu plătesc un preț foarte mare, dar cei care obișnuiesc să imprime zilnic facturi, materiale educaționale, proiecte sau alte documente au o cheltuială care poate afecta bugetul. Schimbarea cartușelor poate genera costuri destul de mari. Nu este vorba despre o plată lunară fixă, dar trebuie să se achiziționeze tonere sau cartușe când acestea se termină.

Valoarea consumabilelor în doi sau trei ani poate depăși costul dispozitivului. Iar când volumul de imprimare este mare, costurile cresc direct proporțional cu aceste nevoi. Pentru un antreprenor sau o familie care folosește zilnic imprimanta, aceste cheltuieli pot afecta serios bugetul. Efectele abonamentului pentru consumabile pot fi vizibile și în cazul companiilor, iar când sunt neglijate, profitabilitatea poate fi afectată.

De ce cartușele compatibile sunt cea mai avantajoasă alegere?

Cartușele originale realizate de brandurile consacrate oferă rezultate bune, dar vin cu dezavantajul unor costuri ridicate. Alternativa pentru imprimări calitative și costuri mai mici vine prin folosirea de consumabile compatibile pentru imprimante.

Ce este un toner compatibil sau un cartuș compatibil? Alternativele compatibile sunt consumabile produse de o altă companie față de cea care a fabricat imprimanta. Ele pot fi achiziționate cu un cost mai mic — cca 30–50% față de variantele originale —, dar oferă rezultate asemănătoare pe partea de calitate.

Produsele compatibile vin cu mai multe avantaje. În primul rând, oferă rezultate comparabile cu cele oferite de consumabilele originale. În al doilea rând, au avantajul că oferă o cantitate mai mare de toner sau cerneală și, nu în ultimul rând, sunt mai ieftine.

Cât de eficiente sunt consumabilele compatibile oferite de TonerPartner?

Un test comparativ realizat pe modelul HP DeskJet Ink Advantage 4535 a evidențiat diferențe interesante între cartușele originale și cartușele de imprimantă compatibile TonerPartner PREMIUM.

Cartușul original HP 652 pentru cerneală neagră oferă un volum de aproximativ 6 ml, în timp ce varianta compatibilă XL TonerPartner PREMIUM conține aproximativ 20 ml de cerneală. Și la cartușele de cerneală color există o diferență evidentă: varianta originală vine cu o capacitate de 5 ml, iar varianta compatibilă vine cu 18 ml.

Diferențele de volum se reflectă în autonomia de imprimare. Cu cartușele originale se imprimă aproximativ 363 de pagini, iar cu varianta compatibilă se pot imprima 672 de pagini. Aproape dublu! Testul a arătat că prețul de imprimare cu cartușe compatibile de imprimantă poate fi redus de la 0,40 lei pe pagină la 0,25 lei pe pagină, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 40%. Optimizarea costurilor înseamnă economii consistente fără schimbarea imprimantei.

Cum se testează un cartuș compatibil și de ce sunt testele importante?

Când vrem să scădem costurile lunare de imprimare, nu este suficient să comparăm prețurile pentru consumabilele de imprimantă. Este important să observăm modul în care acestea funcționează în utilizarea reală.

Ar trebui să știm că un test relevant presupune folosirea aceleiași imprimante, aceleiași hârtii, acelorași setări și imprimarea acelorași documente până la epuizarea cartușului. Doar în aceste condiții se pot identifica și compara autonomia, calitatea textului, fidelitatea culorilor și costul real al imprimării.

Variantele de cartușe de imprimantă alternative TonerPartner PREMIUM nu prezintă diferențe vizuale mari față de variantele originale. Textele imprimate sunt clare, materialele se evidențiază prin elemente grafice bine definite, iar când sunt scanate își păstrează aceeași lizibilitate.

Rezultate bune se obțin și când vine vorba despre imprimarea fotografiilor profesionale sau a materialelor unde este necesară o reproducere bună a culorilor. În cazul documentelor necesare zilnic în gospodării, școli sau birouri, calitatea este foarte apropiată de cea oferită de consumabilele originale.

Testele sunt importante dacă avem ca obiectiv să optimizăm cheltuielile lunare legate de consumabile. Ele arată că costul imprimării variază mult de la variantele originale la cele compatibile și demonstrează că un preț mai ridicat nu garantează cel mai bun raport între investiție și rezultate.

Cum ajută TonerPartner să reducem costurile?

TonerPartner este o companie cu sediul în Ostrava, Republica Cehă, care produce din 2014 cartușe compatibile. Dezvoltă tonere și cartușe pentru cele mai multe tipuri de imprimante existente pe piață. Pe lângă gama variată de tonere și cartușe compatibile, oferă și o gamă variată de echipamente pentru birou, articole de papetărie și birotică, oferind astfel soluții complete pentru birou.

Dacă scopul nostru este să diminuăm costul „abonamentului” pe care îl plătim lunar sau anual pentru consumabile, cu siguranță vrem să aflăm mai multe despre opțiunile existente pe piață. TonerPartner este compania care a identificat timpuriu nevoia clienților de a avea alternative accesibile pentru utilizarea imprimantelor. Pe lângă consumabilele originale pe care le comercializează, a dezvoltat propria gamă de cartușe și tonere compatibile PREMIUM, fabricate conform standardelor europene.

Unul dintre avantajele pe care le avem alegând TonerPartner este raportul dintre volum și preț. Cartușele compatibile XL oferă cantități mai mari de cerneală decât multe variante originale, iar pentru noi asta înseamnă că putem imprima mai multe pagini, înlocuind mai rar cartușul.

Compania oferă garanție pe viață pentru produsele compatibile pe care le comercializează, dar și o garanție suplimentară pentru eventualele deteriorări provocate imprimantei. Dacă un consumabil compatibil al brandului ar afecta funcționarea echipamentului, costurile de reparație sau înlocuire vor fi suportate de ei.

Consumabilele compatibile sunt soluții pentru antreprenori, studenți și gospodării care imprimă des

Pentru studenți, antreprenori și firme mici care utilizează des imprimanta, costurile generate de înlocuirea consumabilelor pot deveni o problemă. Același aspect se poate observa și în cazul companiilor mai mari, unde nevoia zilnică de imprimare este ridicată. În oricare dintre aceste cazuri, utilizarea cartușelor compatibile premium poate însemna sute de lei economisiți anual, fără modificarea obiceiurilor de lucru.

Alegând această variantă, nu se fac compromisuri când vine vorba despre calitate. Soluțiile oferite de TonerPartner au fost validate de peste 43.000 de utilizatori din Republica Cehă, Slovacia, Polonia, Ungaria, România, Croația, Germania, Austria și Slovenia.

Cum putem transforma imprimanta într-o investiție

Reducerea costurilor nu se limitează la alegerea consumabilelor avantajoase ca preț. Modul în care este gestionată activitatea de printare trebuie revizuit pentru ca scopul să fie atins.

Pentru a transforma imprimanta într-o investiție, ar fi bine să se aleagă cartușe XL, iar acestea să fie utilizate selectând modul economic pentru documentele obișnuite.

TonerPartner devine o alegere responsabilă când vine vorba despre tonere și cartușe compatibile de calitate. Totodată, compania pune la dispoziție imprimante, echipamente de birou și rechizite, dar și soluții de reciclare a consumabilelor uzate. Accesul la o gamă largă de produse simplifică procesul de achiziție și reduce costurile asociate comenzilor separate.

Imprimanta nu trebuie să devină un abonament costisitor pentru gospodării, antreprenori sau afaceri. Ea trebuie să fie o soluție utilă. Când înțelegem costul imprimării și alegem consumabile performante, avem acces la cea mai eficientă metodă prin care putem controla bugetul. Când imprimăm frecvent, diferența dintre consumabilele originale și soluțiile compatibile premium, alături de aplicarea setărilor potrivite, poate ajuta la scăderea costurilor.

Articol susținut de TonerPartner