Cât timp petrec locuitorii din cartierul GREENFIELD Băneasa să iasă dimineața din cartier și să intre seara?

Șapte zile monitorizate video pe traseul GREENFIELD Băneasa – Aleea Teișani – DN1 și retur. Ce ne arată datele din teren? Pentru că pe acest subiect circulă multe informații în spațiul public, ne-am propus să facem un experiment și să aflăm cât durează drumul cu mașina, plecând la ora 8:00 dinspre GREENFIELD Băneasa spre DN1 și întorcându-ne în jurul orei 17:00. Am mers pe Aleea Teișani în fiecare dimineață și seară în intervalul 16 – 24 martie 2026. Timpii vorbesc de la sine: minimum 8 minute și maximum 11 minute pe direcția GREENFIELD Băneasa – DN1, respectiv între 6 și 11 minute, pe direcția DN1 – GREENFIELD Băneasa.

10 minute și 34 de secunde petrecute în medie dimineața în mașină, de la liniștea naturii din cartierul GREENFIELD Băneasa, până la dinamica orașului de pe DN1

Diminețile care presupun un drum cu mașina încep cu întrebarea pe care și-o pune orice locuitor al Bucureștiului: „Cât timp voi sta în trafic?” Pentru rezidenții și viitorii locatari din GREENFIELD Băneasa, răspunsul este dat printr-o monitorizare a dimineților și serilor petrecute cu mașina de-a lungul a 7 zile, pe traseul GREENFIELD Băneasa – DN1, respectiv DN1 – GREENFIELD Băneasa. Accesul principal din GREENFIELD se face cu ieșire spre Aleea Teișani, o conexiune care face legătura cu artere-cheie precum DN1 sau șoseaua de centură. De aici, orașul se deschide în mai multe direcții: zona de business din Nord prin DN1 – Bulevardul Aerogării, zona centrală cu Piața Presei – Arcul de Triumf – Piața Victoriei sau zona Aviatorilor, Aeroportul Internaţional Henri Coandă sau zonele comerciale și de divertisment din cartierul Herăstrău.

Mai puțin de 8 minute și jumătate, cel mai scurt timp realizat cu mașina

În urma monitorizării a șapte zile lucrătoare (luni – vineri) și fără vacanțe școlare, cel mai scurt timp realizat cu mașina din cartierul GREENFIELD Băneasa până la DN1 – benzinăria MOL, prin Aleea Teișani, a fost de 8 minute și 27 de secunde, pe 17 martie, într-o zi de marți. Cel mai lung interval observat pe aceeași rută și în același moment al zilei a fost într-o zi de joi, 19 martie, adică 11 minute și 46 de secunde.

Mai puțin de 7 minute petrecute cu mașina pe drumul spre casă, la ora de vârf luni seara, de la DN1 la GREENFIELD Băneasa

Situația în trafic la orele de vârf seara dezvăluie o serie de timpi mai scurți parcurși în trafic, conform aceleiași monitorizări realizate de-a lungul săptămânii 16-24 martie 2026. Astfel, cel mai scurt timp înregistrat de la DN1 până la intrarea în cartierul GREENFIELD Băneasa a fost luni, 16 martie, cu 6 minute și 40 de secunde petrecute cu mașina pe drum, în timp ce intervalul cel mai îndelungat înregistrat a fost de 11 minute și 46 de secunde, joi, 19 martie.

Mobilitate zilnică dincolo de perspectiva de la volan

Timpii reduși înregistrați pe Aleea Teișani sunt susținuți de existența unei rute alternative, prin conexiunea Consolight – Padina, care funcționează în regim controlat și unde accesul este reglementat printr-un set de măsuri menite să asigure atât siguranța circulației, cât și protejarea zonei. Traficul este monitorizat și controlat prin sistemul LPR (recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare), iar accesul este permis exclusiv vehiculelor cu masa de cel mult 3,5 tone, de luni până vineri, în intervalele 07:00 – 10:00 și 15:00 – 18:00. În afara acestor intervale, precum și în weekend, drumul este rezervat exclusiv pietonilor și bicicliștilor. Pe întregul tronson, viteza maximă admisă este de 20 km/h, circulația se desfășoară în sens unic, dinspre Consolight către Padina, iar staționarea și abandonarea materialelor inflamabile sunt strict interzise.

În completarea infrastructurii rutiere, mobilitatea locuitorilor din GREENFIELD Băneasa este susținută de transportul public. În interiorul cartierului funcționează un terminal STB care asigură conexiunea directă cu rețeaua de transport a Capitalei, prin linia 203, cu legătură către Piața Victoriei, unul dintre cele mai importante noduri de mobilitate urbană din Bucureşti. În perspectivă, accesibilitatea zonei va fi îmbunătățită semnificativ prin dezvoltarea Magistralei 6 de metrou București, proiect aflat deja în execuție, conform informațiilor publice ale Metrorex. Noua linie va conecta rețeaua existentă cu Aeroportul Otopeni și va include stații în proximitatea unor repere majore din nordul orașului, precum Băneasa Shopping City, Ambasada SUA, Liceul Francez și zona podului Otopeni. Cu termen estimat de finalizare la sfârșitul anului 2029, această investiție strategică are potențialul de a transforma semnificativ modul în care locuitorii din zonă se deplasează, oferind o alternativă rapidă și predictibilă la transportul de suprafață.

Orașul se schimbă. Și drumurile de acces în cartierul Greenfield, odată cu el

Anul trecut, IMPACT a obținut certificatele de urbanism pentru trei noi soluții de trafic în cartierul GREENFIELD Băneasa și a semnat contractele de proiectare și execuție pentru acestea. Investiția se ridică la peste 2 milioane de euro și este suportată integral de către dezvoltator.

Noile proiecte vizează conexiunea Aleea Teișani – DN1 – Centura București, legătura între Aleea Teișani și Șoseaua Odăi cu traversare peste calea ferată, precum și reorganizarea intersecției Bulevardul Platanilor – Aleea Teișani. Acestea sunt menite să susțină ritmul de creștere al cartierului și să îmbunătățească accesibilitatea pentru cei peste 7.500 de locuitori, cât și pentru noile familii care aleg să locuiască în GREENFIELD.

Greenfield Băneasa, ansamblu rezidențial integrat

Dincolo de timpul măsurat pe drumul de acasă până la zonele de interes, accesibilitatea unui cartier este dată și de modul în care acesta integrează toate activitățile de zi cu zi. GREENFIELD Băneasa este gândit ca un ansamblu rezidențial integrat, cu facilități care acoperă într-o foarte mare măsură nevoile cotidiene ale locuitorilor, de la unități de învățământ și spații comerciale, până la zone dedicate activităților sportive și de recreere. În interiorul cartierului există parcuri, locuri de joacă, restaurante și servicii de proximitate, ceea ce reduce dependența de deplasările zilnice în afara cartierului.

Localizarea rămâne, totuși, principalul beneficiu al cartierului. GREENFIELD Băneasa este poziționat în nordul Capitalei, cu acces către polii de interes major, zonele de birouri din Aviației și Pipera, centre comerciale precum Băneasa Shopping City sau Aeroportul Henri Coandă. În paralel, proximitatea directă față de Pădurea Băneasa, una dintre cele mai extinse zone verzi din apropierea Bucureștiului, introduce o dimensiune prețioasă pentru un ansamblu rezidențial urban, respectiv accesul imediat la natură, pentru că alegerea unei locuințe ține cont de cât petreci pe drum, dar mai ales de cât de mult câștigi atunci când ajungi acasă.

IMPACT, 35 de ani de excelență în proiecte rezidențiale de anvergură

GREENFIELD Băneasa este parte din portofoliul de proiecte rezidențiale construite de IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București. Cu peste 3 decenii de experiență, compania a crescut odată cu piața locală: de la primul ansamblu rezidențial din România, un cartier de vile de lux început în 1995, la proiecte ample precum GREENFIELD Băneasa, Boreal Plus din Constanța și ARIA Verdi, cel mai nou proiect al companiei, situat în strada Barbu Văcărescu din București. Lider în proiecte rezidențiale sustenabile la scară largă, IMPACT își propune să dezvolte comunități ce au un impact pozitiv asupra vieții oamenilor.

Articol susținut de Greenfield