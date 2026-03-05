Cât va costa gazul pentru consumatorii casnici până în 2027 / Liberalizarea pieței gazelor, amânată de Guvern

Guvernul a aprobat un mecanism prin care prețul gazelor pentru populație nu va crește până la 1 aprilie 2027, a anunțat joi premierul Ilie Bolojan, în briefingul de la finalul ședinței de Guvern. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 bani pe kWh, iar mecanismul adoptat joi permite menținerea acestui preț încă un an, potrivit Guvernului.

„Cel mai important document adoptat astăzi este legat de menținerea prețurilor la gaz pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor.

Această decizie de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații: anul viitor România își va dubla capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni independenți și este cel mai bun moment pentru liberalizare, când oferta de gaz pe piață va fi suficientă. Astăzi o treime vine din importuri”, a explicat Bolojan, la finalul ședinței de Guvern.

Inflația ar fi fost afectată, dacă nu s-ar fi luat această măsură

În al doilea rând, măsura vizează o predictibilitate economică și socială, a continuat el. Aceasta în condițiile în care una dintre țintele asumate este coborârea ratei inflației și orice creștere de prețuri din energie înseamnă un impact cu efecte importante asupra inflației.

„În al treilea rând, există situația din zona Golfului. Inevitabil, din cauza sincopelor în alimentarea piețelor globale, suntem în situația în care, chiar dacă nu depindem foarte mult de aprovizionarea din zonă, pentru că aceste prețuri se formează global, există efecte marginale și asupra noastră și vedeți ce efecte sunt pe piață, legat de aspectele emoționale din aceste situații. Unde putem influența, adică pe piața gazelor, era normal să o facem”, a precizat premierul.

Ministrul Energiei: Prețul la care producătorii de gaze vor vinde în piață scade de la 120 de lei la 110 lei pe MWh

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a arătat că mecanismul adoptat de Guvern prevede un preț maxim cu care gazul pleacă de la producător de 110 lei pe MWh, mai mic decât cel aplicat în prezent, de 120 lei pe MWh.

Astfel, prețul pentru consumatorii casnici care acum este plafonat la 0,31 bani pe kWh, va fi menținut încă un, potrivit Guvernului.

„Avem un preț reglementat la transport, 15 lei pe MWh, la distribuție – maximum 69 de lei pe MWh, și de furnizare de 15 lei pe MWh”, a precizat Ivan.”, a precizat Ivan.

Întrebat care este poziția Comisiei Europene cu privire la acest mecanism, în condițiile în care există deja o procedură de infringement deschisă împotriva României pentru amânarea liberalizării pieței gazelor, Ivan a răspuns că au existat discuții cu Comisia, dar că, în contextul de acum privind conflictul din Iran, autoritățile de la Bruxelles nu vor avea nimic de obiectat cu privire la măsurile luate de Guvernul României pentru protejarea consumatorilor.

El a mai spus că statul nu va mai suporta de la bugetul public diferența dintre prețul de piață și cel plătit de consumatori, așa cum se întâmplă în prezent până la 31 martie.

„Este evident că vorbim de un efort financiar pe care îl fac companiile din acest sector și le mulțumesc. Nimeni nu e fericit să câștige mai puțin, dar acesta este contextul. Statul acum, indiferent de ce se întâmplă, nu mai plătește nimic”, a subliniat Ivan.