Câtă încredere putem avea în exit-poll-urile de duminică seara, la alegerile parlamentare? „35% dintre respondenți au oferit non-răspunsuri”

Ca să aflăm care au fost motivele pentru care exit-poll-urile de la primul tur al alegerilor prezidențiale au dat alte rezultate decât cele venite ulterior de la numărătoarea oficială, HotNews.ro a vorbit cu sociologul și coordonatorul exit-poll-ului Avangarde, Marius Pieleanu. El spune că „tehnologia a învins sociologia, din păcate”.

Exit-poll-ul Avangarde de duminică de la ora 21:00, cu date culese până la ora 19:00, îl arătau pe Marcel Ciolacu pe primul loc (25%), pe Elena Lasconi pe locul doi (18%) și pe Călin Georgescu pe locul trei (16%). Coordonatorul exit-poll-ului, Marius Pieleanu, explică cum s-a ajuns la aceste rezultate.

„A fost o rată mai mare a refuzurilor de a răspunde la întrebarea ‘Cu cine ați votat?’ în fața secției. Adică sunt undeva la peste 35% non-răspunsuri și bănuiala noastră este că, mai degrabă, s-au dus către candidatul Georgescu. Asta este o categorie de explicații. A doua categorie de explicații este aceea că o parte dintre respondenți ne-au spus că votează cu Marcel Ciolacu și, de fapt, ei au votat tot cu candidatul Georgescu. Deci cauza este multiplă, nu este una referitoare doar la așa numita sintagmă a spiralei tăcerii. Sunt și respondenți, mulți, care au spus că votează cu Marcel Ciolacu și au votat cu Călin Georgescu”, a spus, pentru HotNews.ro, Marius Pieleanu.

„De altfel, de asta ni s-a și întâmplat să avem o estimare mai mare a votului pentru Marcel Ciolacu decât numărătoarea efectivă. De aici derivă, din faptul că au spus că au votat cu Marcel Ciolacu, mai ales votanții PSD-ului. O parte dintre votanții PSD-ului, pe care probabil o să îi regăsim mâine la PSD, au spus că votează cu Marcel Ciolacu, dar au votat cu Călin Georgescu”, a detaliat coordonatorul exit-poll-ului Avangarde.

El spune că din acest motiv a rezultat o ierarhie greșită a candidaților.

„Tehnologia a învins sociologia, din păcate. Noi, în meseria noastră, trebuie să ne facem o reevaluare completă a instrumentelor, a tehnologiei, în general, care să cuprindă, în mod evident, și o abordare mai degrabă cu caracter psihologic, de psihologia socială, fiindcă simplele instrumente de astăzi ale sociologiei nu mai pot fotografia corect, ca estimare, o intenție de vot”, a spus Marius Pieleanu.

Despre exit-poll-urile de la parlamentare: Există un risc să se întâmple același lucru

Marius Pieleanu spune că există riscul ca același lucru să se repete și în cazul exit-poll-urilor pentru alegerile parlamentare de duminică.

„Există un risc (n. red.: să se întâmple același lucru). Sper că nu voi avea dreptate, există și un risc de acest gen, de o rată a refuzului ridicată și de un răspuns care să nu fie cel corect, să nu indice corect pentru ce partid politic au votat. Acest risc există. Cred că în mai puțină măsură decât a existat acum o săptămână”, a spus sociologul pentru HotNews.ro.

„Există același risc și pentru turul II al alegerilor prezidențiale. Atenție, dacă rămânem în paradigma aceasta, adică CCR nu anulează primul tur și vor merge doamna Lasconi și domnul Georgescu în turul II, pentru candidatul Georgescu există posibilitatea să avem în continuare non-răspunsuri sau răspunsuri non-sincere. Asta e realitatea, nu există alta, nu există scenarii prealabile, conspirații… Nu, e o realitate, o fotografie la zi, o realitate evidentă pe care nu avem cum să nu o recunoaștem”, a mai declarat coordonatorul exit-poll-ului Avangarde.

Cine face exit-poll-urile la alegerile parlamentare

Pentru alegerile prezidențiale și parlamentare au fost acreditate patru instituții de sondare: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, The Center for International Reserch and Analyses, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE și ARA Public Opinion SRL.

Dintre acestea, Avangarde și CIRA au luat decizia de a nu face exit-poll-uri și la alegerile parlamentare de duminică, conform lui Marius Pieleanu. Așadar, primele rezultate ale votului de duminică le vom avea din partea exit-poll-urilor CURS și ARA.