Cătălin Drulă: „Băluţă e campion” la afișaje publicitare / „M-am împiedicat de un panou al lui care bloca trotuarul”

„Cred că avem şi noi câteva afişaje publicitare, dar domnul Băluţă e campion”, a afirmat marți seară candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, despre contracandidatul propus de PSD în alegerile parțiale pentru București.

„Reţelele din spatele dumnealui se pare că au resurse, înţeleg că a fost întrebat astăzi despre bugetul de campanie şi, recunosc, e un politician abil, a dat 70 de răspunsuri, dar nu unul real. Se vede că sunt mulţi bani în spate, acolo, dar ce nu e mult pe panoul dumnealui, dacă căutaţi, trebuie chiar o lupă, sau mai nou este chiar un sport, a făcut mai multă lume cu zoom-ul de la telefon, este să căutaţi sigla PSD. Ea există, dar e ca într-un joc din acela, trebuie găsită cu atenţie”, a spus Cătălin Drulă, la Euronews România.

Drulă a punctat că Daniel Băluţă este „PSD-ist sadea”, fiind preşedinte al PSD Bucureşti, iar „tipul de administraţie pe care l-a făcut la Sectorul 4 este unul PSD-ist”, potrivit News.ro.

În acest context, candidatul USR a amintit că presa a indicat „legături tenebroase” între administraţia din Sectorul 4 şi clanurile interlope.

Drulă l-a atacat pe Daniel Băluţă pentru faptul că şi-a asumat renovarea pasajului de la Unirii, unde un turist străin a murit, în urma unei greşeli de proiectare a pasajului, dar şi pentru faptul că a realizat o „fântână cântătoare” care a costat 30 de milioane de lei.

„Pericolul pentru orașul nostru”

Cu puțin timp înaintea declarațiilor de la Euronews România, Drulă a publicat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care a scris că „m-am împiedicat de un panou al lui Daniel Băluță care bloca trotuarul. Vreau să facem împreună un exercițiu: căutați sigla PSD. Și scrieți în comentarii unde o identificați”.

„Eu zic că nu poate să-și ascundă acum și trecutul, așa cum face cu sigla. Așa că hai să amintim cine e domnul Băluță, așa cum a documentat pe larg presa”, a adăugat reprezentantul USR.

Ce a mai scris Drulă:

„ În 2015, după tragedia de la Colectiv, Daniel Băluță a preluat Primăria Sectorului 4 de la Piedone. A promovat imediat în primărie oameni de încredere ai Clanului Sportivilor și pe Marian Goleac. Ca o coincidență, «sportivii» s-au ocupat încă din primul mandat de autorizații și recepții pe toată zona de sud a sectorului. Goleac a fost șef la ADP. Cu Băluță în primărie, a primit puteri sporite. Mâna dreaptă a lui Băluță s-a ales cu mai multe dosare penale. Iar băiatul lui, care a ajuns șef la Poliția Locală, apare în piscină alături de interlopi.

Există riscul să avem un nou jaf public ca înainte de 2020. Pentru că aici duce principiul «a furat, dar a și făcut». Parcări făcute la 128.000 de euro locul, fântâni cântătoare de 6 milioane, kitsch-uri decorative de alte milioane și milioane de euro, toate din banii bucureștenilor. Aici se duc banii care ar trebui să fie la Capitală, din care ar trebui să finanțăm mari proiecte.”

Replică din partea lui Grindeanu

Tot marți seară, Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a susținut că Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, „pleacă cu prima şansă” în cursa pentru câștigarea Primăriei București.

„Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a continuat cu un atac direct la adresa lui Drulă, tocmai pe tema „siglei” PSD.

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat președintele PSD.

„Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori”, a susținut Grindeanu.