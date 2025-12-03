Cătălin Drulă, întrebat despre contrele cu Ciprian Ciucu din campanie: „Adversarul meu principal este «pesedismul». Unul dintre capete este la PNL București”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a criticat miercuri la Digi24 pe Ciprian Ciucu, contrancandidatul său de la PNL, și a spus că „să aplici practicile «pesediste» este o linie roșie”.

Întrebat dacă adversarul său principal din această campanie a fost Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă a spus: „Dimpotrivă, adversarul meu principal este «pesedismul» – și asta este, de fapt, lupta acestei campanii”.

„De o vreme bună încoace, de niște ani, «pesedismul», care era un adversar clar într-o parte a spectrului politic și se duceau sute de mii de români în stradă împotriva acestui partid, a devenit subiect de legendă, de plăcuțe de înmatriculare ș.a.m.d., el vine cu mai multe capete acum – și unul dintre capete, din păcate, este la PNL București. Nu putem să ignorăm această realitate”, a continuat Cătălin Drulă.

Drulă a spus despre contrancandidatul său liberal că „a candidat sub sigla PSD” în iunie 2024, când a fost susținut și de PSD la alegerile pentru Primăria Sectorului 6.

„În 2020 noi am înlăturat puterea Gabriela Firea din București, într-o alianță USR-PNL, cu Nicușor Dan, la Primăria Generală, ca vârful de lance al acestei construcții, care avea niște axe pe care se formase, de valori, de principii, una dintre ele fiind aplicarea urbanismului pe bazele corecte (…). Domnul Ciucu și PNL au abandonat această idee, această direcție, la doar un an după alegeri. În 2022 deja erau complet în brațe cu PSD la toate consiliile locale”, a adăugat candidatul USR.

El i-a criticat și pe social-democratul Daniel Băluță, și pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.

„Domnul Băluță, reprezentantul cu acte al PSD în această campanie, blocul dintre morminte, care a devenit celebru în această campanie, este votat PSD și PNL, cu opoziția USR, în 2023, în ciclul electoral anterior, și de asta spun că sunt mai multe fețe ale acestei atitudini față de guvernare, una dintre ele fiind și doamna Anca Alexandrescu. Doamna Anca Alexandrescu, dincolo de faptul că a fost consiliera a patru lideri PSD, a fost consiliera primarului Oprescu, singurul primar al Capitalei vreodată care a fost plecat din funcție pentru că i s-a găsit șpagă în canapea”, a mai declarat Cătălin Drulă.