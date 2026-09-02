Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera Deputaților. „E important ca prietenii noștri maghiari să știe”

Liderul USR Cătălin Drulă a scris miercuri un mesaj în limba maghiară pe rețelele sociale, în care acuză UDMR că a votat marți, alături de PSD, înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt. De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR. Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți. Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR. De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a scris Cărălin Drulă miercuri, pe Facebook, în limba maghiară.

Drulă le mai cere alegătorilor UDMR să le solicite parlamentarilor Uniunii explicații pentru această decizie.

USR și PNL boicotează Parlamentul

Reacția lui vine după ce USR și PNL au anunțat că boicotează miercuri activitatea parlamentară, ca protest față de modul în care a fost stabilită noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Mai exact, marți, în prima ședință de plen din noua sesiune de la Camera Deputaților s-a iscat scandal după ce PNL și USR au pierdut două funcții de conducere. Cele două posturi au fost alocate grupurilor S.O.S România și AUR.

La începutul ședinței, Natalia Intotero (PSD), cea care o conducea, a citit lista cu funcțiile și modul în care vor fi alocate fiecărui partid.

Vicepreședinți: PSD, AUR, PNL, USR – câte o funcție

Secretari: PSD, AUR, minorități naționale, SOS România – câte o funcție

Chestori: PSD, AUR, UDMR – câte o funcție

Noii secretari ai Camerei Deputaților au fost numiți cu voturi de la PSD, UDMR, AUR, S.O.S România, Minoritățile Naționale, parlamentarii neafiliați și UPR.

USR şi PNL au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea Camerei Deputaţilor.