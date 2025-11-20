Cătălin Drulă, reacție vehementă după cel mai nou sondaj: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta”

Candidatul USR la Primăria Generală a Municipiului București, Cătălin Drulă, a recționat joi la cel mai recent sondaj privind inteția de vot la scrutinul din 7 decembrie privind alegerile parțiale din Capitală.

Fostul ministru al Transporturilor și în momentul de față deputat de Timiș a declarat că în urmă cu o lună „mi-au transmis” că „te vom omorî cu sondajele”.

„Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja”, a scris Drulă pe contul său de Facebook.

El îl acuză pe edilul sectorului 6, candidatul liberalilor la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice privind scrutinul de luna viitoare.

„E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a mai spusi Drulă.

Un sondaj INSCOP pentru alegerile din 7 decembrie din Capitală, publicat joi, îl plasează pe primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe prima poziție, cu 27,1% din voturile bucureștenilor care spun că merg sigur la vot.

Pe locul secund este candidatul PSD, Daniel Băluță, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNTCD. Propunerea USR, Cătălin Drulă, se află în spatele lor, la diferență mare.