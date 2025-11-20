Sondaj Inscop pentru Primăria Capitalei. Surpriză mare cu unul dintre candidații considerați cu șanse la victorie. E întrecut puternic de Anca Alexandrescu

Un sondaj INSCOP pentru alegerile din 7 decembrie din Capitală, publicat joi, îl plasează pe primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe prima poziție, cu 27,1% din voturile bucureștenilor care spun că merg sigur la vot. Candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe poziția a doua, urmat de Anca Alexandrescu. Cătălin Drulă de la USR este în spatele lor, la diferență mare.

Datele au fost culese în perioada 17 – 19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar la sondajul INSCOP au participat 1.107 persoane din București.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

Primul sondaj în care Anca Alexandrescu este pe poziția a treia

Sondajul include două scenarii – intenția de vot pentru alegătorii potențiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantioului) și intenția de vot a alegătorilor mobilizați, cei care și-au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot (62,9% din totalul eșantionului).

În ambele scenarii ale sondajului INSCOP, Cătălin Drulă de la USR, care în toate sondajele a fost umăr la umăr cu Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, este devansat de Anca Alexandrescu.

Dintre cei care merg sigur la vot – adică 62,9% din total eșantion -, 27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca primar general al Capitalei, 24% pe Daniel Băluță (PSD), iar 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

Candidatul USR, Cătălin Drulă, se află pe poziția a patra, la mare distanță de primii trei clasați. El ar fi votat de 12,1% dintre bucureștenii care spun că vor merge sigur la vot. Este primul sondaj în care Drulă este la așa mare distanță de Băluță și Ciucu și primul în care în fața lui în intențiile de vot ale bucureștenilor apare și Anca Alexandrescu.

Candidata SENS, Ana Ciceală, este creditată cu 7,6% din voturi.

2,1% dintre bucureșteni l-ar vota pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent). 1,1% dintre bucureștenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,1% pentru Dan Cristian Popescu (independent), 1% pe Gigi Nețoiu (independent), 0,4% pe Dan Trifu (independent), 0% pe George Burcea (POT), iar 0,1% indică un alt candidat.

Ierarhie inversată între primii doi clasați, la intenția de vot pentru alegătorii potențiali

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

Sondajul INSCOP pentru alegerile de Primar general, noiembrie 2025.

11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca primar general, cu 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS).

În acest scenariu al alegătorilor potențiali, 3,5% dintre bucureșteni l-ar vota pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent). 0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Estimare participare la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei

În sondajul INSCOP, Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 9,4% dintre bucureșteni au ales 1, 0,9% au ales 2, 0,8% au ales 3, 0,3% au ales 4, 3,2% au ales 5, 1,1% au ales 6, 2,9% au ales 7. 3,5% indică 8, 5,0% 9 și 72% indică 10. Z% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Sondajul INSCOP din noiembrie 2025.