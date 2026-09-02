Cătălin Măruţă a pus o condiție Antenei 1 și postul TV a acceptat

Cătălin Măruță a realizat timp de 18 de ani o emisiune la Pro TV. Formatul emisiunii „La Măruță” a fost unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune. După despărțirea de ProTV și după o perioadă de pauză, el a revenit cu un nou contract, de data aceasta la Antena 1.

Fosta vedetă de la Pro TV a spus că a avut mai multe oferte. A acceptat-o pe cea a Antenei 1 după ce a vrut ca multe emisiuni să fie înregistrate, ca să aibă o jumătate de saptămână pentru proiectele sale online.

„După ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simţit că e nevoie de o pauză. Iată că au trecut şapte luni de zile”, a povestit Cătălin Măruţă, potrivit a1.ro.

În final, Cătălin Măruţă a ales emisiunea „Furnicuţele”.

El a povestit ce l-a făcut să spună „da” proiectului în care îi are alături pe Scamă şi Blană, proiect prezentat până acum de Denise Rifai.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%. În acelaşi timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber şi pentru familia mea”, a precizat Cătălin Măruță.

Mai există un avantaj, a dezvăluit prezentatorul: programul de filmare.

„Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online”, a mai declarat Măruță.

„A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viaţa mea, şi în acelaşi timp să am o echipă extraordinară”, a explicat prezentatorul.

Noul sezon din Furnicuţele va începe pe 7 septembrie, la Antena 1 şi în AntenaPlay, notează Pagina de Media.