Cătălin Rusu în juriul festivalului global de creativitate Cresta Awards 2026

Co-fondatorul și Chief Creative Officer-ul Rusu+Borțun se alătură juriului internațional Cresta Awards, prezidat în 2026 de Kate Stanners, Chief Creative Officer, International la Edelman. Invitația vine la un an după ce Rusu+Borțun a câștigat Bronze la Cresta Awards cu „Made of Goals – The Golden Generation Monument”.

Cătălin Rusu, co-fondator & Chief Creative Officer Rusu+Borțun, face parte din juriul Cresta Awards 2026, festival global de creativitate care premiază excelența în advertising, design și comunicare.

Juriul ediției 2026 este prezidat de Kate Stanners, Chief Creative Officer, International la Edelman, unul dintre numele importante ale industriei creative internaționale. Înainte de Edelman, Stanners a petrecut aproximativ două decenii la Saatchi & Saatchi, unde a ocupat inclusiv pozițiile de Global Chief Creative Officer și Global Chair.

Din juriul internațional fac parte peste 100 de profesioniști din industria creativă din întreaga lume, printre care Diego Machado, Global Chief Creative Officer AKQA, Nick Ace, Chief Creative Officer COLLINS, New York, și Susana Albuquerque, Executive Creative Director & Partner Uzina Lisboa.

Cresta are un sistem de jurizare diferit de formatul clasic al festivalurilor de creativitate. Fiecare jurat evaluează lucrările individual, fără deliberări colective sau influența unei săli de juriu, iar rezultatele sunt stabilite prin agregarea scorurilor. Sistemul pune astfel accent pe întâlnirea directă dintre jurat și idee și pe evaluarea individuală a fiecărei lucrări.

„Sunt deja 10 ani de când am început să jurizez internațional. Fiecare festival, fiecare sală de jurizare e ca un master blitzkrieg. Înveți de la colegii jurați, din case studies, din particularitățile unor piețe pentru care n-ai lucrat — dar s-ar putea să lucrezi — și tot așa. Sunt onorat și bucuros să fiu în juriul Cresta Awards, pentru că are un sistem de jurizare care mi se pare foarte potrivit pentru agențiile independente și care pune mare preț pe intimitatea juratului cu ideea din fața lui”, spune Cătălin Rusu, co-fondator Rusu+Borțun.

Invitația în juriu vine la un an după primul trofeu Cresta câștigat de Rusu+Borțun. În 2025, agenția a obținut Bronze la categoria Design – Installations or Displays pentru „Made of Goals – The Golden Generation Monument”, proiect realizat împreună cu DBO, Brand Growers și sculptorul Costin Ioniță.

Despre Cătălin Rusu

Cătălin Rusu este co-fondator, CEO și Chief Creative Officer al Rusu+Borțun, co-fondator Brand Growers și partener DBO.

Este Vicepreședinte ADC*RO și membru în Board-ul ADC Europe din 2022 și jurizează internațional de aproximativ zece ani. A făcut parte din jurii precum ADC Europe Awards, Golden Drum, Kyiv International Advertising Festival, Ad Black Sea, IAB MIXX Awards, ADC Lithuania, PHNX Awards și Lisbon International Advertising Festival.

Munca sa a fost recunoscută în competiții precum Effie Awards, Cresta Awards, Golden Drum, ADC Europe Awards, REBRAND 100 Global Awards și SABRE Awards, iar proiectele sale au fost publicate în Lürzer’s Archive și Best Ads on TV.

Despre Cresta Awards

Fondată în 1993, Cresta – The International Advertising, Digital Design & Marketing Communications Awards – este o competiție globală dedicată excelenței creative în advertising, design, digital, craft, brand experience și comunicare.

Cresta funcționează printr-un sistem distinct de jurizare. Membrii juriului internațional evaluează lucrările independent, fără deliberări colective, iar punctajele individuale sunt agregate pentru stabilirea rezultatelor. O parte dintre jurați participă pentru mai mulți ani, formând un corp internațional de jurizare semi-permanent și contribuind la consistența standardelor de evaluare de la o ediție la alta.

Juriul Cresta Awards 2026 este prezidat de Kate Stanners, Chief Creative Officer, International la Edelman.

Despre Rusu+Borțun

Rusu+Borțun este o agenție independentă de strategie și manifestare creativă de brand, recunoscută la festivaluri precum Golden Drum, ADC Europe Awards, REBRAND 100 Global Awards, Effie Awards, ADC*RO Awards, SABRE Awards, Romanian PR Awards și Cresta Awards.

În 2025, agenția a fost desemnată Independent Agency of the Year la ADC*RO Awards și s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general al celor mai creative agenții din România.

Din 2008, Rusu+Borțun integrează servicii de advertising, branding — prin Brand Growers — și digital pentru a susține dezvoltarea spiritului antreprenorial și intraprenorial.

Din 2026, Brand Growers oferă și servicii de digital marketing și performance, extinzând expertiza grupului către un model integrat de branding & growth.

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