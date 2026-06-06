Câte cazuri de Ebola au fost confirmate până acum în Africa Centrală. Raportul OMS

Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la amploarea pe care ar putea-o lua epidemia de febră hemoragică, a indicat sâmbătă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în ultimul său raport.

În raportul său zilnic, OMS vorbește despre 452 de cazuri confirmate, dintre care 82 de decese, în Republica Democratică Congo (RD Congo), unde epidemia a fost declarată în urmă cu trei săptămâni, relatează News.ro. În ţara vecină, Uganda, OMS a înregistrat, de asemenea, 19 cazuri confirmate, dintre care două decese.

Numărul total de 471 de cazuri şi 84 de decese reprezintă o creştere de 100 de cazuri şi 20 de decese faţă de ziua precedentă.

Această creştere survine pe fondul înmulţirii avertismentelor potrivit cărora epidemia actuală, pe care OMS a calificat-o drept urgenţă de sănătate publică de proporţii internaţionale, ar putea rivaliza cu epidemia record din 2014/16, care a provocat peste 11.000 de decese în Africa de Vest.

În absenţa unor măsuri ferme de sănătate publică, „acest nivel este posibil”, a declarat Jason Asher, din cadrul departamentului de prognoză şi analiză a epidemiilor al Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC, principala agenţie sanitară americană).

„Trebuie să oprim epidemia acolo unde e”

Virusul Ebola, care se transmite prin contact direct şi prin fluide corporale, a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani.

Epidemia actuală a fost declarată pe 15 mai în nord-estul RD Congo, dar se crede că virusul se răspândea deja în secret de ceva timp.

Nu există niciun vaccin şi niciun tratament aprobat împotriva formei rare a virusului Ebola din specia Bundibugyo, care a provocat epidemia actuală.

OMS şi Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) au lansat vineri un plan în valoare de 518 milioane de dolari (446 milioane de euro) pentru combaterea epidemiei în următoarele şase luni, punând accentul în special pe consolidarea supravegherii, a testelor de laborator şi a prevenirii infecţiilor.

„Epidemia avansează rapid şi noi încă alergăm după ea”, a declarat vineri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în faţa jurnaliştilor.

„Trebuie să oprim epidemia acolo unde se află, să sprijinim ţările care iau măsuri în acest moment şi să ne asigurăm că ţările vecine sunt pregătite să detecteze şi să acţioneze rapid în cazul în care apar cazuri”, a adăugat el. „E o epidemie gravă şi ştim cum să o ţinem sub control, dar trebuie să acţionăm rapid şi împreună”.