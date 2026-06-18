Câte comenzi vinde Dristor Kebap într-o lună. Lanțul dezvăluie și ce tip de shaorma preferă mai mult românii

Cu 12 restaurante pe care le operează în prezent, lanțul Dristor Kebap a atins pragul de 100.000 de comenzi pe lună, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit companiei, 60% dintre comenzile pe care le procesează în acest moment sunt făcute online, pe platformele de delivery.

„Piața de kebab din România valorează astăzi aproximativ 300 de milioane de euro, însă rămâne una dintre cele mai fragmentate categorii din industria restaurantelor”, susține Eric Bartha, corporate development advisor, în comunicatul prin care compania anunță că vrea să atragă finanțări externe de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea afacerii.

Aspiră la 150.000 de comenzi lunare

Dristor Kebap precizează că în trimestrul al doilea din 2026, compania a depǎşit 100.000 de comenzi lunare prin deschiderea locațiilor din Bǎneasa Shopping City și Orhideea. Pentru 2026, compania estimează că va ajunge 150.000 de comenzi lunare, în condițiile în care urmează să mai deschidă trei locații, printre care și un drive-thru.

„Shaorma de la Dristor a devenit un fenomen urban din mai multe motive convergente: rețeta era autentică și diferită față de orice altceva de pe piață, prețul era extrem de accesibil, iar locația funcționa non-stop. Într-o perioadă în care cultura kebap era abia la început în România, cozile nocturne au intrat în memoria colectivă a Bucureștiului. Oamenii veneau după cluburi, după spectacole sau la orice oră din noapte. Locul a căpătat o aură aproape mitică, transformând un simplu stand de shaorma într-o instituție a capitalei”, a declarat unul dintre proprietarii companiei, Fatih Pakcan.

Shaorma de pui e regina

Potrivit companiei, produsul care generează cele mai mari volume de vânzări rămâne shaorma clasică de pui, preparatǎ după rețete autentice neschimbate de peste două decenii.