Câte din cele aproape 1.900 de companii de stat din România pot fi restructurate sau închise. Anunț de la Guvern

Un număr de 1.098 din cele 1.868 de companii de stat îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării și reducerii numărului de întreprinderi, a anunțat Guvernul după ședința desfășurată vineri la Palatul Victoria.

În ședința de astăzi, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului o notă cu rezultatele preliminare ale inventarierii companiilor de stat din România.

Un număr 533 de întreprinderi de stat, adică 28,5% din total, nu au depus la timp situațiile financiare aferente anului precedent, a mai precizat Guvernul în comunicatul transmis după ședință.

Demersul de inventariere vine în contextul în care legea 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului obligă autoritățile publice tutelare să identifice și să definească în mod clar rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de nivel central sau local.

Legea nr. 48/2025 prevede identificarea și reducerea numărului de întreprinderi publice care nu își desfășoară activitatea, au sub 5 angajați sau sunt neprofitabile, a explicat Profit.ro.

20 de zile pentru prezentarea unui plan de măsuri

Potrivit Guvernului, autoritățile publice tutelare trebuie să facă „o analiză detaliată” cu privire la cele 1.098 de companii de stat care îndeplinesc criteriile prevăzute de legea 48/2025.

În termen de 20 de zile, aceste autorități trebuie să transmită vicepremierului și secretarului general al Guvernului „rezultatele analizei, decizia fundamentată privind menținerea sau restructurarea companiei, planul de măsuri propus și calendarul de implementare a acestora pentru fiecare întreprindere publică din portofoliu, care vor fi monitorizate lunar”, mai scrie în comunicat.

Legea prevede data de 30 iunie 2027 ca termen-limită până la care autoritățile publice tutelare trebuie să dispună măsuri cu privire la reducerea numărului de întreprinderi publice aflate în portofoliu.

„Obiectivul este creșterea eficienței activității întreprinderilor publice și reducerea numărului acestora ca modalitate de asigurare a unei eficiențe ridicate în furnizarea de bunuri și servicii publice”, au explicat reprezentanții Guvernului.