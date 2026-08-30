Câte nave mai sunt blocate în Golf din cauza războiului SUA – Iran: „Este în mod special îngrijorător”

Circa 400 de nave au rămas izolate în Golf la șase luni după începerea războiului din Iran, mii de marinari din regiune fiind expuși unor riscuri sporite, a avertizat Organizația Maritimă Internațională (OMI), relatează dpa și Agerpres.

”În timp ce unele nave și echipajele lor au reușit să plece (din Golf), până la 400 de nave pe care se află în jur de 6.000 de marinari nu au putut să plece în siguranță de la începerea conflictului”, a declarat secretarul general al IMO, Arsenio Dominguez, într-un comunicat dat publicității vineri.

Potrivit propriilor cifre, organizația a verificat 70 de atacuri asupra unor nave internaționale din Golf – în și în jurul Strâmtorii Ormuz – de la începutul războiului din Iran la sfârșitul lui februarie. Nouăsprezece marinari au fost uciși în aceste atacuri.

Deteriorarea situației securității maritime în Golf și pe glob este dăunătoare pentru toată lumea, a spus Dominguez. ”Dar este în mod special îngrijorător pentru miile de marinari nevinovați afectați”, a adăugat el.

Strâmtoarea Ormuz este un motiv cheie de dispută în războiul dintre SUA și Iran. Înainte de război, strâmtoarea era deschisă pentru navigație.

După jumătatea de an de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, eforturile de a soluționa conflictul au ajuns într-un impas. Iranul cere concesii de la administrația americană, în timp ce președintele Donald Trump intenționează să pună presiune asupra conducerii de la Teheran printr-un ”război economic”.

În timp ce forțele armate iraniene încearcă să forțeze companiile de navigație să coopereze prin intermediul amenințărilor și atacurilor, forțele navale americane mențin o blocadă navală asupra porturilor iraniene pentru a tăia finanțarea Teheranului.

Potrivit CENTCOM, comandamentul militar al SUA responsabil pentru regiune, forțele americane au redirecționat până acum 82 de nave comerciale, au incapacitat trei și au urcat la bordul a două în cadrul blocadei lor.

Trump a declarat recent că strâmtoarea este complet deminată, ”100%” sub control american și deplin deschisă. Totuși, un analist israelian a contestat acest lucru.

”Faptul că Trump spune că strâmtoarea este deschisă nu face ca ea să fie deschisă. Deplasarea petrolierelor noaptea, cu transponderele oprite și sub protecția militară a SUA, nu este același lucru cu a controla strâmtoarea sau a restabili statu quo-ul de dinainte de război”, a declarat expertul în informații și securitate națională Danny Citrinowicz într-o postare pe X.