Câte ouă putem să mâncăm și cât de des? Studii cu milioane de participanți, același verdict

De Paște, ouăle sun alimentul-vedetă de pe masă. Potrivit datelor Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), în mod obișnuit, un român consumă aproximativ 4-5 ouă pe săptămână, însă de sărbători acest ritm se schimbă: mulți ajung să mănânce mai multe ouă într-o singură zi decât ar consuma, în mod normal, în câteva zile. În acest context, apare firesc întrebarea: cât de sănătoase sunt, de fapt, ouăle și cât de multe putem mânca fără riscuri?

Nu este o dilemă nouă: de ani buni, ouăle se află în centrul uneia dintre cele mai mari controverse din nutriție – sunt un aliment benefic sau un risc pentru inimă? Mult timp, au fost asociate cu creșterea colesterolului și recomandate cu moderație, însă cercetările recente au schimbat această perspectivă, arătând că impactul lor asupra sănătății depinde mai puțin de alimentul în sine și mai mult de contextul general al dietei și al stilului de viață.

Recomandările privind consumul de ouă s-au schimbat dramatic în ultimele cinci decenii. În anii ’60, ouăle erau considerate „inamicii inimii“ din cauza conținutului ridicat de colesterol, iar experții recomandau să nu consumăm mai mult de două-trei pe săptămână – echivalentul a circa 300 mg colesterol pe zi. Această abordare venea în special de la American Heart Association, care sfătuia populația să reducă colesterolul alimentar pentru a preveni bolile cardiovasculare.

În acea perioadă, percepția generală era că alimentele cu colesterol ridicat, precum ouăle sau untul, cresc automat nivelul „colesterolului rău“ (LDL) din sânge și, implicit, riscul de infarct sau de accident vascular cerebral.

După anii ’90, studiile au început să pună sub semnul întrebării legătura dintre ouă și bolile de inimă – tot mai multe cercetări au început să arate că un consum moderat de ouă nu pare să crească semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Cu toate acestea, recomandările oficiale au rămas încă mult timp prudente, iar limita de două-trei ouă pe săptămână a fost menținută.

Consum moderat: până la șase ouă pe săptămână

Începând cu anii 2000, dovezile științifice au început să arate că ouăle nu cresc semnificativ riscul de boli cardiovasculare și pot fi consumate în siguranță într-o dietă echilibrată – o schimbare clară față de deceniile precedente, când erau considerate principala sursă de colesterol și „dușmanul inimii“.

În anul 2015, ghidurile alimentare americane – publicate de U.S. Department of Agriculture (USDA) și U.S. Department of Health and Human Services (HHS) – au eliminat limita strictă de 300 mg colesterol/zi, marcând o revizuire a recomandărilor oficiale privind consumul de colesterol.

Studiile recente confirmă această reevaluare: trei meta‑analize mari, realizate pe milioane de participanți, au arătat că un consum moderat de ouă nu este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

O meta-analiză publicată în revista științifică British Medical Journal în anul 2020, care a analizat datele a zeci de studii, cu peste 1,7 milioane de participanți, a arătat că persoanele care consumau un ou pe zi nu aveau un risc semnificativ mai mare de boli cardiovasculare comparativ cu cei care mâncau ouă foarte rar (nici măcar un ou pe lună).

Concluzii similare apar și într-o altă analiză amplă publicată în European Journal of Nutrition, în 2021, care a combinat date din aproape 40 de studii și aproape 2 milioane de persoane, și a arătat că un consum moderat de ouă – de exemplu până la 6 ouă pe săptămână – nu este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

O altă meta‑analiză, apărută în American Journal of Medicine, în 2021, care a inclus peste 1,4 milioane de persoane, a confirmat: un consum mai mare de ouă nu crește riscul general de boli cardiovasculare și, în unele cazuri, a fost chiar asociat cu un risc ușor mai scăzut de boală coronariană.

Ce impact au, de fapt, ouăle asupra colesterolului?

De unde vine, însă, această schimbare de perspectivă? Cum au ajuns cercetătorii la concluzia că ouăle nu sunt, în sine, un pericol pentru inimă?

Multă vreme, ouăle au fost privite cu suspiciune din cauza conținutului lor ridicat de colesterol. Un ou mare conține aproximativ 180-200 mg de colesterol, adică mai mult de jumătate din limita zilnică de 300 mg recomandată anterior de experți. Din acest motiv, cercetătorii și autoritățile medicale considerau că un consum frecvent de ouă ar putea duce la creșterea colesterolului din sânge, și implicit, la un risc mai mare de boli cardiovasculare. Raționamentul era simplist: colesterolul din alimentație era considerat direct responsabil pentru nivelul colesterolului din sânge.

În realitate, modul în care organismul gestionează colesterolul este mult mai complex, iar cercetările recente arată că pentru majoritatea adulților sănătoși, colesterolul din alimente – inclusiv din ouă – nu se reflectă direct în sânge.

Ouăle ar putea reduce nivelul colesterolului LDL

Ficatul reglează constant producția de colesterol: când aportul din alimentație crește, organismul produce mai puțin, iar când aportul scade, producția internă crește, menținând un echilibru natural. Astfel, pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul de ouă – chiar zilnic – nu se reflectă direct în sânge și nu duce, de obicei, la creșteri semnificative ale „colesterolului rău“ (LDL).

Această perspectivă este susținută și de cercetări recente. Un studiu publicat în 2025 în The American Journal of Clinical Nutrition a arătat că, atunci când sunt consumate în cadrul unei diete sărace în grăsimi saturate, ouăle nu doar că nu cresc colesterolul „rău“ (LDL), dar îl pot chiar reduce. Participanții care au consumat două ouă pe zi, în acest context alimentar, au avut valori mai mici ale LDL comparativ cu cei care au urmat diete bogate în grăsimi saturate, ceea ce sugerează că tipul grăsimilor din alimentație joacă un rol mai important decât colesterolul din ouă în sine.

Hyper-responders: Cine trebuie să fie mai atent la consumul de ouă

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, mecanismul de reglare a colesterolului funcționează eficient. Asta înseamnă că un consum moderat de ouă – chiar și un ou pe zi – nu crește semnificativ colesterolul „rău“ (LDL) și nici riscul de boli cardiovasculare.

Totuși, nu toți adulții reacționează la fel la colesterolul alimentar. Cercetările au arătat că aproximativ o treime dintre oameni sunt hyper‑responders – persoane al căror organism răspunde mai puternic la colesterolul din alimente. Atunci când consumă ouă sau alte surse bogate în colesterol, nivelurile de colesterol total și LDL din sânge pot crește semnificativ, spre deosebire de restul populației, care menține un nivel stabil chiar și după consumul de ouă. Această diferență apare ca o consecință a modului în care ficatul reglează producția de colesterol, care variază de la o persoană la alta.

Un studiu publicat în Nutrition & Metabolism în 2006 a arătat că, după ce participanții au consumat trei ouă pe zi, doar persoanele clasificate drept hyper‑responders au înregistrat creșteri semnificative ale colesterolului LDL, în timp ce restul participanților nu au înregistrat modificări semnificative ale nivelului de colesterol LDL.

De asemenea, unele studii sugerează că persoanele cu diabet, boli cardiovasculare sau boli metabolice (cum ar fi obezitate sau sindrom metabolic) pot fi mai sensibile la consumul frecvent de ouă. O meta‑analiză publicată în Atherosclerosis, în 2013, a combinat date din 14 studii cu peste 320.000 de participanți și a arătat că un consum mai mare de ouă a fost asociat cu risc crescut de boli cardiovasculare la persoanele cu diabet. De asemenea, consumul crescut de ouă a fost asociat cu un risc mai ridicat de diabet.

Ouăle nu sunt periculoase în mod absolut, însă persoanele din aceste categorii ar trebui să consulte medicul pentru a stabili cât de des le pot include în dietă.

Tipul grăsimilor contează mai mult decât colesterolul

Cercetările fac un pas mai departe și arată că nu totul se reduce la colesterolul dintr-un aliment. Specialiștii subliniază că tipul grăsimilor pe care le consumăm contează mult mai mult decât cantitatea de colesterol.

Grăsimile sănătoase ajută la menținerea unui echilibru optim al colesterolului și protejează inima, în timp ce grăsimile saturate și trans cresc riscul cardiovascular. Astfel, pentru o inimă sănătoasă, calitatea grăsimilor din dietă este mai importantă decât simpla limitare a colesterolului alimentar.

Grăsimile saturate – prezente în carnea grasă, unt, ulei de palmier sau de cocos și produse procesate – cresc nivelul colesterolului „rău“ (LDL) prin stimularea ficatului să producă mai mult. Grăsimile trans, întâlnite în produsele de patiserie, alimentele prăjite sau snacksurile industriale, au un efect și mai dăunător: ele cresc colesterolul LDL și, în același timp, reduc colesterolul „bun“ (HDL), care protejează inima. Acest dezechilibru favorizează depunerea colesterolului pe pereții arterelor și crește riscul pe termen lung de boli cardiovasculare.

În linie cu aceste concluzii, cercetările recente, din 2025, sugerează că, atunci când sunt consumate în cadrul unei diete sărace în grăsimi saturate, ouăle nu doar că nu cresc colesterolul „rău“ (LDL), dar îl pot chiar reduce.

De aceea, atunci când evaluăm efectele ouălor asupra sănătății inimii, este important să privim imaginea de ansamblu a dietei, nu doar ca pe un aliment izolat. Ouăle consumate într-o alimentație echilibrată – bogată în legume, fibre și grăsimi sănătoase – au efecte benefice: mențin sațietatea, echilibrează colesterolul și aduc nutrienți esențiali.

În schimb, când sunt asociate cu alte alimente bogate în grăsimi saturate, cum se întâmplă de obicei la mesele de sărbătoare, impactul lor se schimbă:„colesterolul „rău“ poate crește, iar riscul de depuneri pe artere se accentuează.

Mai mult, studiile arată că oamenii care consumă mai multe ouă tind adesea să mănânce și carne procesată (bacon, cârnați), grăsimi saturate sau alimente ultraprocesate. În astfel de cazuri, oul apare „vinovat“, dar problema reală este contextul alimentar în care este consumat.

Ce beneficii au ouăle

Ouăle sunt mai mult decât un ingredient versatil pentru micul dejun – ele reprezintă un adevărat „pachet“ de nutrienți esențiali pentru organism. Furnizează proteină completă, cu toți cei nouă aminoacizi esențiali, care susțin sănătatea mușchilor, pielii, părului și unghiilor, și ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge, oferind senzația de sațietate.

Un ou mare conține aproximativ 6-7 grame de proteine, adică aproape 10% din necesarul zilnic al unui adult, ceea ce îl face un element valoros într-un mic dejun echilibrat.

Studiile arată că un mic dejun bogat în proteine, care include ouă, contribuie la reglarea apetitului și la menținerea greutății corporale pe termen lung, sprijinind un stil de viață sănătos și echilibrat, după cum a arătat Hotnews în acest articol.

În plus, ouăle conțin grăsimi sănătoase – mononesaturate și polinesaturate – care ajută la protecția inimii și mențin un echilibru optim al lipidelor din sânge.

Pe lângă proteine și grăsimi, ouăle oferă o gamă largă de nutrienți esențiali:

Vitamina B12 – importantă pentru funcționarea creierului și formarea celulelor roșii din sânge

– importantă pentru funcționarea creierului și formarea celulelor roșii din sânge Vitamina D – sprijină sănătatea oaselor și sistemul imunitar

– sprijină sănătatea oaselor și sistemul imunitar Vitamina A – esențială pentru vedere și sistemul imunitar

– esențială pentru vedere și sistemul imunitar Vitamina B2 (riboflavină) – contribuie la metabolismul energetic

– contribuie la metabolismul energetic Colina – vitală pentru sănătatea creierului și funcțiile hepatice

– vitală pentru sănătatea creierului și funcțiile hepatice Seleniu și zinc – antioxidanți care protejează celulele

– antioxidanți care protejează celulele Luteină și zeaxantină – antioxidanți care ajută la sănătatea ochilor și protecția împotriva degenerescenței maculare.

Cum integrăm sănătos în dietă ouăle de Paște

Dacă facem combinațiile corecte la mesele de Paște, ne putem ușura digestia și evităm neplăcerile digestive, este de părere nutriționista Sara Oltean, citată de Hotnews aici. „De exemplu, la micul dejun putem avea ouă roșii tradiționale, alături de legume care vin la pachet cu fibre, multe vitamine și antioxidanți și ajută astfel digestia”, spune specialista.

Combină ouăle cu legume și fibre. Acestea adaugă fibre care te ajută să menții colesterolul sub control, să fii sătul mai mult timp și să ai o digestie sănătoasă.

Acestea adaugă fibre care te ajută să menții colesterolul sub control, să fii sătul mai mult timp și să ai o digestie sănătoasă. Consumă ouăle cu grăsimi sănătoase: folosește ulei de măsline, avocado sau nuci pentru a menține colesterolul „bun“ și a proteja inima. Evită să le asociezi cu alimentele bogate în grăsimi saturate –

folosește ulei de măsline, avocado sau nuci pentru a menține colesterolul „bun“ și a proteja inima. Evită să le asociezi cu alimentele bogate în grăsimi saturate – Evită combinațiile cu alte grăsimi saturate. Încearcă să nu mănânci la aceeași masă cu ouăle de Paște și alte alimente cu grăsimi saturate cum sunt mezelurile, untul sau produsele de patiserie, deoarece pun presiune suplimentară pe ficat și pancreas.

Câte ouă putem să mâncăm și cât de des?

După ce cercetările au arătat că ouăle nu sunt, în sine, un pericol pentru inimă, întrebarea rămâne: cât de des este sigur să le consumăm?

Răspunsul nu este universal, pentru că efectele pot varia în funcție de fiecare persoană. Specialiștii atrag atenția că factori precum genetica, istoricul familial, dieta generală sau modul în care sunt preparate ouăle sunt factori care pot influența modul în care organismul răspunde la colesterolul din alimentație.

În același timp, contează și contextul mai larg al dietei. Nu doar ouăle contribuie la aportul de colesterol, ci și alte alimente de origine animală. Astfel, într-o alimentație echilibrată, ouăle pot fi integrate fără probleme, în timp ce într-o dietă bogată în grăsimi saturate sau alimente procesate, consumul lor ar putea necesita mai multă atenție.

Pentru un adult sănătos, cu valori normale ale colesterolului și fără factori majori de risc cardiovascular, majoritatea studiilor indică faptul că un consum de 1-2 ouă pe zi este sigur și poate face parte dintr-un stil alimentar echilibrat.

Pentru persoanele cu colesterol crescut sau cu afecțiuni cardiovasculare, recomandările sunt mai prudente. Studiile arată că un consum de până la aproximativ 5-6 ouă pe săptămână nu este asociat cu un risc crescut cardiovascular, însă, în practică, specialiștii recomandă adesea un aport mai moderat, de aproximativ 3-4 ouă pe săptămână, adaptat individual și stabilit împreună cu medicul.