Câte persoane au murit de fapt în raidul care a dus la capturarea lui Maduro

Președintele destituit al Venezuelei, Nicolás Maduro, al doilea din dreapta, și soția sa, Cilia Flores, a doua din stânga, sosesc la heliportul Wall Street din cartierul Manhattan, New York, pentru a fi transportați în vederea prezentării în fața unei instanțe din New York, luni, 5 ianuarie 2026. Foto: Kyle Mazza / CNP/Sipa USA

Numărul estimat al morților confirmă remarcile publice ale președintelui Donald Trump, conform cărora operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „foarte violentă”.

Guvernul SUA estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului militar de sâmbătă pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, inclusiv zeci de victime care dintr-un schimb de focuri la complexul său din Caracas, potrivit unor oficiali familiarizați cu situația, citați de Washington Post

O sursă a declarat că cel puțin 67 de persoane au fost ucise în atacul dinaintea zorilor, în timp ce o alta a spus că aproximativ 75 până la 80 de persoane au murit. Oficialii, care, la fel ca alții, au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei, au spus că evaluările iau în considerare forțele de securitate venezuelene și cubaneze, precum și civilii prinși în conflict. Cifrele corespund aproximativ unei estimări pe care oficialii venezueleni au comunicat-o în ultimele zile.

Aproximativ șase soldați americani au fost răniți în operațiune , unii dintre ei suferind răni prin împușcare în schimbul de focuri de la complexul lui Maduro. Unii au fost transportați la Centrul Medical al Armatei Brooke din Texas, unde au fost supuși unei intervenții chirurgicale, au declarat alți doi oficiali.

Pentagonul a afirmat marți într-un comunicat că doi militari americani se recuperează încă după rănile suferite în timpul operațiunii. Alți cinci răniți s-au întors la datorie.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puțini răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri”, a declarat Pentagonul.

Raidul a fost condus de membri de elită ai Forței Delta a Armatei, care au făcut echipă cu soldați de Operațiuni Speciale din Regimentul 75 Ranger și Regimentul 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale, care execută unele dintre cele mai periculoase misiuni ale armatei. Elicoptere au fost lansate de pe numeroase nave de război din largul coastei Venezuelei și au plonjat în apropiere, zburând la joasă altitudine deasupra apei pentru a evita detectarea.

Detaliile indică faptul că, deși operațiunea a fost „o realizare uimitoare”, a fost oarecum miraculos că nu au existat victime americane, a declarat unul dintre oficiali.

Oficialii administrației și-au exprimat, de asemenea, încrederea că au o influență mare asupra președintelui interimar, parțial pentru că – spun ei- dacă nu cooperează, Venezuela va rămâne fără bani în câteva săptămâni și nu va putea plăti forțele de securitate și alți oficiali guvernamentali.

Trump a sugerat într- un interviu acordat luni NBC News că noi alegeri în Venezuela nu vor avea loc până când țara nu va fi „reparată”.