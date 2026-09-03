Câte șantiere din București afectează direct circulația. Măsurile anunțate de Primăria Generală

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat joi constructorii şi principalii operatori de utilităţi la sediul primăriei, în contextul începerii anului şcolar, din 63 de şantiere deschise, 35 afectând direct traficul, informează News.ro.

„Situaţiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ceea ce putem ca şantierele deschise să afecteze cât mai puţin traficul”, scrie Primăria Capitalei pe Facebook.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, împreună cu Poliţia Capitalei şi Brigada Rutieră, a convocat constructorii şi principalii operatori de utilităţi la sediul primăriei, pentru a stabili ce trebuie făcut.

„Primarul general Ciprian Ciucu a avut câteva cerinţe clare pentru ei! Avem 63 deschise în Bucureşti. Din ele, 35 afectează direct traficul, pe 30 de artere de circulaţie. 45 de intersecţii şi noduri sensibile sunt şi ele impactate. 230 de unităţi de învăţământ se află la mai puţin de 500 metri de aceste şantiere, iar 60 la mai puţin de 100 metri. Începe şcoala, iar circulaţia din oraş se va aglomera, mai ales în aceste zone”, precizează primăria.

„Asta e situaţia, nu aveam cum să nu deschidem aceste şantiere, se pierdeau avize, bani. Putem să plătim lucrările la timp, rugămintea mea e ca toţi constructorii să lucreze cât pot de mult, îi putem plăti”, a spus primarul.

Primăria anunţă măsurile care vor fi luate:

Echipe ale Poliţiei Capitalei şi ale poliţiilor locale de sector vor fi în intersecţiile cu şantiere pentru a dirija traficul.

În plus, primarul a cerut constructorilor să verifice fiecare şantier şi să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere şi sunt împrejmuite corespunzător.

Unele loturi de tramvai au câţiva kilometri, le facem pe bucaţi. Cum se finalizează o bucată, redeschidem circulaţia pe porţiunea respectivă.

Iar dacă nu sunt situaţii urgente, amânăm deschiderea unor noi şantiere.

„În măsura în care se poate, îi rog pe operatorii de utilităţi să mai stăm un pic cu şantierele pe care le au în plan. Nu vrem să deschidem unele noi, în acest context”, a mai spus edilul.