Patriarhia Română a anunțat, miercuri, prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, în urma a numărului mare de pelerini care doresc să participe la acest moment religios. Potrivit instituției, peste 80.000 de credincioși au trecut până acum prin altarul Catedralei. Sunt în continuare cozi.

„Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00″, a transmis Pariarhia, în comunicat.

Reprezentanții Patriarhiei fac apel la credincioși să evite aglomerarea excesivă și recomandă consultarea hărții interactive puse la dispoziție de Arhiepiscopia Bucureștilor, unde este actualizat timpul estimat de așteptare.

Iniția, Patriarhia a anunțat că, după sfințirea Catedralei Naționale, credincioșii se pot închina la altar până pe 31 octombrie.

Catedrala Națională, sfințită duminică, 26 octombrie

Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 noiembrie, într-o ceremonie oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, în prezența a aproximativ 2.500 de invitați oficiali în interior și a peste 8.000 de persoane aflate pe esplanadă.

Credincioșii, organizați prin eparhii din întreaga țară, au putut intra în curtea lăcașului pe baza unor invitații tipărite, fiind repartizați în două perimetre distincte.

Interiorul a fost rezervat invitaților – politicieni, foști șefi de stat, reprezentanți ai administrației, diplomați și membri ai Casei Regale.

Catedrala Națională, ziua sfințirii.

Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.



Printre cei prezenți s-au numărat premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Traian Băsescu, Emil Constantinescu, precum și Custodele Coroanei Române, însoțită de Principele Radu. De asemenea, la ceremonie a participat Nunțiul Apostolic, decanul Corpului Diplomatic în România.

Deși slujba a început la ora 7:00, invitații au continuat să sosească până aproape de ora 10:00, când Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au fost întâmpinați de soborul de preoți. După oficierea liturghiei, a fost prezentat documentul de sfințire semnat de cei doi ierarhi, moment care a marcat deschiderea oficială a Catedralei Naționale.

Potrivit Patriarhiei, aproximativ 25.000 de persoane au urmărit ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din exterior, pe două ecrane mari amplasate de instituție special pentru acest eveniment.