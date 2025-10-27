VIDEO Coadă de mii de persoane la Catedrala Națională. „Așteptarea e de 5 ore”, spun jandarmii. „Tot ei, cei mari, intră primii și au parte de toate” 

La Catedrala Mântuirii Neamului din București, mii de oameni au stat luni ore întregi la coadă pentru a vizita interiorul și altarul, deschise publicului până la sfârșitul săptămânii. La ora 16.00, jandarmii estimau un timp de așteptare de cel puțin cinci ore. Mulți au venit încă de la primele ore ale dimineții, unii din curiozitate, alții din credință. Printre ei, voci diferite, de la cei care văd în catedrală „un ideal împlinit”, până la cei care spun că e „făcută pe banii fraierilor”.

Luni după-amiază, coada din fața Catedralei Mântuirii Neamului se întindea pe sute de metri, de-a lungul zidului care înconjoară clădirea uriașă. Oamenii stăteau sprijiniți de gardurile metalice, își făceau semnul crucii și priveau spre turlele aurii, așteptând să intre. Potrivit jandarmilor care dirijau mulțimea, la ora 16:00, timpul de așteptare era de cel puțin cinci ore.

Oamenii au început să vină încă de dimineață, de la ora 7, pentru că, în această săptămână, Catedrala Națională poate fi vizitată integral, inclusiv altarul, unde de obicei accesul este interzis. Înăuntru, fluxul este controlat, iar afară, coada rămâne constantă, șerpuind de-a lungul bulevardului.

În mulțime, o femeie cu un batic gri și o geacă galbenă împarte foi cu rugăciuni. „Să mi le dați înapoi, decât să le aruncați”, le spune celor care o privesc curioși. Puțin mai încolo, un bărbat distribuie pliante cu „învățătură ortodoxă”, cu citate din preoți și pasaje din Biblie.

Din când în când, cineva vorbește la telefon: „Nu are rost să vii, se stă trei, patru ore.”

Unii renunță. Alții așteaptă în tăcere, cu speranța că vor apuca să vadă altarul măcar pentru câteva minute.

„Asta e situația, ăsta e adevărul”

Printre cei care stau la coadă e Bucur Petru, pensionar, originar din Hîrlău, Iași. Poartă o geacă roșie și întreabă unde se termină rândul.

A fost și la sfințirea catedralei, „pe la 10 dimineața”, când „era și mai multă lume”, dar atunci „numai pe ecrane se vedea ceva”.

„E frumoasă, dar e făcută pe banii fraierilor. Asta e situația, ăsta e adevărul”, spune el, privind spre cupole.

Vorbește cu nostalgie despre Patriarhul Teoctist, „care stătea de vorbă cu lumea, era mai bun la suflet decât Patriarhul Daniel”, și adaugă: „Dumnezeu să ne dea mai multă minte, că asta ne lipsește. Putreziciunea vine de sus, de la președinte și până jos, la oamenii de rând.”

„Un ideal împlinit”

Dumitru, 68 de ani, din București, a ieșit din Catedrală după aproape cinci ore de stat la coadă împreună cu soția. E obosit, dar entuziasmat: „E unică în lume, în tot ce s-a lucrat aici. Totul e la superlativ, puțin zis. Foarte bine reușită, foarte bine lucrată.”

Pentru el, catedrala nu e o construcție, ci un simbol, după cum povestește: „Nu contează banii. Gândiți-vă că acest obiectiv, mii de ani de aici încolo, e bucuria noastră, a românilor. E făcută pentru părinții și bunicii noștri care au căzut pe front.”

Spune că a vizitat-o și în 2018, „la Centenar”, și observă că „s-a transformat complet”: „Ne-a plăcut enorm. E un ideal împlinit.”

Crede că de acum înainte oamenii ar trebui „să continue să vină, să viziteze, să doneze și să promoveze catedrala, cât pot, 10 lei, 3 lei, fiecare cât are.”

„Ne pare rău, dar e prea multă lume”

În dreptul bulevardului, o femeie cu o fetiță de mână privește nehotărât spre coadă. „Am venit să vedem iconostasul, am auzit că e de Cartea Recordurilor, dar coada e uriașă, nici nu i se mai vede capătul. Trei-patru ore nu putem sta, mai ales cu nepoata după mine.”

Spune că a venit special la Catedrala Națională, dar va pleca în pelerinaj în Israel peste câteva zile și nu mai are timp să aștepte. „Ne pare rău, dar e prea multă lume.”

„Tot ei, cei mari, intră primii și au parte de toate”

Mai în față, Irina, o pensionară în vârstă de 78 de ani, a reușit să intre după aproape șase ore de așteptare: „Am stat de la 12 fără un sfert până la 5, dar am rezistat cu ajutorul lui Dumnezeu. A fost foarte frumos, nemaipomenit. Avem și noi cu ce ne lăuda.”

A fost muncitoare 31 de ani și spune că are o pensie mică. Nu se plânge, dar privește cu realism spre lume, mai ales după evenimentul de ieri, de la sfințire, pe care l-a privit din fața televizorului: „Tot ei, cei mari, intră primii și au parte de toate. Așa e lumea, așa a fost mereu.”

„Mai băgăm niște bani, dar a meritat”

Puțin mai departe, Zamfira, 76 de ani, stă la coadă alături de un grup de prietene și cu nepotul ei adult. „Am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume, pentru copiii și nepoții noștri. Să fie iertați de păcate.”

Râde când spune că „așteptarea nu e nimic, dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm în două ore” și, în glumă, mi-l prezintă pe nepot: „Ia-i numărul, poate vă potriviți. E necăsătorit. Tu câți ani ai? El are 29 de ani. Nu mai stai cu chirie, te facem bucureșteancă.”

Despre catedrală, vorbește apoi cu mândrie: „Patriarhia a făcut ceva bun. Mai băgăm niște bani, dar a meritat. E prima din Europa, cea mai mare, așa am auzit.”

Spre seară, coada nu s-a micșorat. Luminile s-au aprins, iar turlele au început să strălucească peste oamenii care încă așteptau. Unii se rugau în liniște, alții făceau poze cu telefonul sau priveau în tăcere.

Potrivit Patriarhiei Române, prin Biroul de Presă, aproximativ 30.000 de persoane au vizitat luni Catedrala Națională pentru a trece prin altarul deschis publicului.

Catedrala, deschisă zi și noapte până pe 31 octombrie

După sfințirea picturii, oficiată duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel, Catedrala Națională este deschisă publicului zi și noapte până în 31 octombrie inclusiv, pentru ca toți cei care doresc să poată trece prin altar și să admire interiorul.

Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o hartă interactivă actualizată în timp real, care arată unde se termină rândul credincioșilor.

Duminică, la slujba de sfințire, au participat aproximativ 25.000 de persoane, potrivit Patriarhiei Române: în interior au intrat 2.500 de invitați oficiali, iar în curte s-au aflat 8.000 de pelerini veniți organizat din toate eparhiile din țară.