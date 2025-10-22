Catedrala Națională, sfințită duminică. Programul evenimentelor / Vor fi prezenți 2.500 de invitați oficiali

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, vor oficia, duminică, Slujba de Sfințire a Catedralei Neamului, potrivit „Basilica”, agenția de știri a Bisericii Ortodoxe.

În Catedrală, pe durata evenimentelor, vor fi prezenți numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane. Alte 8.000 de persoane vor urmări slujba pe ecranele special montate în piațeta din fața Catedralei Neamului. Accesul este permis aici doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Ceilalți credincioși care doresc să fie prezenți vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

Programul oficial al evenimentelor:

Evenimentele vor începe de la 7.30 cu Sfânta Liturghie care va fi oficiată în Catedrală. Apoi, vor sosi Patriahul Bartolomeu al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al României care vor oficia Slujba de Sfințire între 10.30 și 12.30.

07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

10:15 – Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Când este permis accesul în Catedrală

Accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațeta Catedralei, potrivit Basilica.

Restul credincioșilor în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20.00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Accesul general va mai fi permis pe 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Care este numele corect al Catedralei

Numele corect este Catedrala Națională, nu Catedrala Mântuirii Neamului, a explicat preotul Adrian Agachi, purtător al Patriarhiei Române, pentru Agerpres.

„Denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului a fost utilizată în special de primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Sensul ei nu este acela de o mântuire petrecută în masă, ci se referea exclusiv la izbăvirea poporului român din vitregiile care avuseseră loc de-a lungul timpului. Ne putem gândi la faptul că, la momentul respectiv, Mitropolitul Primat Miron Cristea, viitor Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, voia, în primul rând, să sublinieze împlinirea idealului de unificare a poporului român, petrecută în anul 1918, și izbăvirea poporului român dintr-o perioadă tulbure a istoriei.

În momentul de față, încă din anul 2016, s-a impus această denumire de Catedrala Națională, nu cea de Catedrala Mântuirii Neamului, tocmai pentru a se elimina orice fel de interpretări greșite acordate acestei expresii’, a afirmat Agachi.

Restricții de circulație

Circulația pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, va fi blocată duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 și 22.00 când vor avea loc evenimentele dedicate sfințirii Catedralei Naționale. De asemenea, traficul va fi blocat și pe 10 rute importante din jurul Parlamentului și al Catedralei, a anunțat Ministerul de Interne.

Străzile cu restricții:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.