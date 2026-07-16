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Opinii /

Câți ani muncești doar pentru a lua o casă. Harta reală a prețului unui apartament în România

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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Banca Națională a României a ajuns, în cel mai recent Raport asupra stabilității financiare, la o concluzie care pare liniștitoare: piața imobiliară rămâne, per ansamblu, subevaluată.

  • Prețurile actuale ar sta sub nivelul justificat de veniturile populației, de costul finanțării și de nivelul chiriilor. 
  • Numai că exact acest verdict, citit la nivel de oraș, devine greu de recunoscut, pentru că geografia accesibilității românești s-a bifurcat
  • Ce arată exact datele BNR