Câți bani a luat Fiscul din executări silite. Anunț al ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală spune că a încasat anul trecut obligații fiscale de 27,26 miliarde de lei, prin executare silită, față de cele 21,53 miliarde de lei încasate în anul precedent.

Fiscul a comunicat pentru Agerpres că în 2025 au fost emise 3,2 milioane de somații, în creștere față de cele aproape 3 milioane emise în 2024, pentru recuperarea datoriilor de la persoane juridice și firme.

Printre modalitățile de executare silită utilizate se numără emiterea somațiilor la plată, înființarea popririlor asupra conturilori sau a veniturilor debitorilor, precum și instituirea sechestrelor pe bunuri.

Conform datelor ANAF, structura arieratelor recuperabile s-a modificat semnificativ între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025.

La 31 decembrie 2025, contribuabilii mici dețineau cea mai mare pondere, de 51,9%, în creștere față de 44% cât reprezentau la finele lui 2024. Totodată, contribuabilii mijlocii reprezentau 19,3% din arierate (față de 24,9% în 2024), cei mari – 15,8% (față de 20,1%), iar persoanele fizice – 13% (față de 11%).